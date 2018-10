Der Schützenverein Etelsen pflegt seit vielen Jahren den alten Brauch, auf einen hölzernen Adler zu schießen, den seit 15 Jahren Werner Böse bastelt. Dabei ging es in Etelsen wie schon in den Vorjahren spannend zu, denn viele Schützendamen und Schützen wollten die Würde des Adlerkönigs. Doch sie mussten fast sieben Stunden warten, bis endlich auch der schwarze Mittelpunkt des Adlers fiel.

Zur Tradition gehört es, dass der amtierende Schützenkönig zum gemeinsamen Essen einlädt. So war es auch beim Schützenkönig Jürgen Ernst. Danach rief Schießsportleiter Wolfgang Leismann zum Adlerschießen auf. Den Zepter schoss Else Saleyka ab, die Krone Andreas Meyer. Die rechte Kralle schaffte Andreas Haake, die linke Kralle Brigitte Borchers. Frank Dunker schoss den rechten Flügel ab, Hermann Ernst den linken Flügel. Und als Waltraud Kossens auch noch den Kopf abschoss, so der Adler schon ganz schon gerupft aus. Kerstin Stührmann blieb es vorbehalten, den Schwanz vom Adler zu trennen. Da waren schon fünf Stunden vergangen. Doch es dauerte bis fast 1 Uhr in der Frühe, bis Karin Leismann den Vogel schließlich mit einem gezielten Schuss erledigte.