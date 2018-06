Neue Majestäten (v.l.): 1. Vorsitzender Joachim Kück, Damenbegleiter Hatschi, Damenkönigin Mareike Wichels, König Michael Kück, Königin Katja Kück, Adjutant Tonny Jacobse, Vizekönig Uwe Helmke, Damenvizekönigin Britta Maretzki, Juniorenkönigin Elin Böttjer und Juniorenbegleiterin Talea Behrens.

Elin Böttjer sicherte sich nach kurzer Zeit den Titel der Juniorenkönigin. Und auch bei den Schützen war der entscheidende Schuss schnell gefallen, Uwe Helmke hatte ihn abgegeben. Die Damen benötigten etwas länger, ehe Britta Maretzki als neue Regentin feststand. Der Abend klang gemütlich bei bestem Wetter und gegrilltem Essen aus.

Am Pfingstsonntag begann der Verein mit dem Festumzug vom neu erbauten Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshaus aus durch das mit Fahnen geschmückte Dorf. Ab 17 begannen das „Königsschießen“, das dieses mal von einem Fernseh-Team des NDR begleitet und gefilmt wurde. Zuerst konnten die Damen ihre neue Königin feiern. Mareike Wichels setzte sich gegen drei weitere Damen durch, und brachte den Rumpf zu Fall. Unter den fünf männlichen Mitstreitern um die Königswürde war Michael Kück am treffsichersten und ist jetzt neuer Schützenkönig des Schützenvereins Adolphsdorf.

Auch beim Nachwuchs gibt es Majestäten: 1. Vorsitzender Joachim Kück, Kinderkönig Max Woitkowitz, Lichtpunktkönigin Julina Kück und der Leiter der Kinderwettbewerbe Jens Böttjer.

Bevor die große Partynacht in den Festzelten starten konnte, wurde das neue Königshaus am Abend in der Schießhalle mit entsprechenden Ketten geschmückt. Hunderte Gäste und Schützen feierten in drei Zelten, der Schützenhalle sowie auf dem Festplatz bis in den Morgen hinein.

Zur Mittagszeit am Pfingstmontag lud das hohe Adolphsdorfer Gericht zum Gerichtsverhandlung ein. Kleine und große Sünden der Schützenschwestern und -brüder sowie der Dorfbevölkerung wurden dabei auf lustige Art und Weise bestraft.Während des gut besuchten Kindernachmittages wurden noch zwei weitere Majestäten ermittelt, nämlich der Kinderkönig Max Woitkowitz und die Lichtpunktkönigin Julina Kück.

DJ Uwe sorgte während des Nachmittags und zum Abend hin noch einmal für ausgelassene Partystimmung zum Abschluss eines wieder einmal gelungenen Schützenfestes.