Die Neuheit „Propeller“. (Tourismus-Service Bruchhausen-Vilsen)

Mit dem „The Beast“ feiert eine moderne Schaukel Premiere auf dem Brokser Markt. Fahrgäste können direkt beim Ticketkauf wählen, ob sie an der familienfreundlichen 120 Grad Schaukelfahrt teilnehmen oder sich auf die 360 Grad-Überkopffahrt einlassen.

Unter den 30 Fahrgeschäften erwartet die Besucher ein Mix aus traditionellen Karussells und rasanten Neuheiten mit Nervenkitzel-Garantie. (Gemeinde Bruchhausen-Vilsen)

Ebenfalls für reichlich Nervenkitzel sorgt erstmals der „Propeller – No Limit“. „Das Flugkarussell besticht mit einer spannend drehenden Gondel und einer Flughöhe von 40 Metern“, heißt es in der Beschreibung des Fahrgeschäfts. Insgesamt können sich die Fahrgäste auf

maximal acht Überschläge freuen, bei denen sich der „Propeller – No Limit“ 360 Grad um die eigene Achse dreht.

Adrenalin pur bietet auch der „Transformer“. Das schnelle Fahrgeschäft hat Platz für 40 Gäste, auf die drei überlagernde Drehbewegungen und Loopings in 16 Metern Höhe zukommt. „Ein abwechslungsreiches und aktuelles Musikprogramm macht den ‚Transformer‘ zur Partymaschine“, so lautet die Ankündigung für das neue Karussell, das mit Licht- und Showeffekten besonders bei einbrechender Dunkelheit ein Hingucker ist.

Zu einer rasanten Fahrt lädt auch der „Ghost Rider“ ein. Das Geschäft bietet mehrere Fahrabläufe sowie eine Schrägplattform mit vier Kreiselkörpern mit jeweils vier Gondeln für zwei Personen. Die einzelnen Gondeln beschleunigen sich um die eigene Achse bis sie am Höhepunkt der Fahrt kopfüber geschlagen werden und „somit bei den Fahrgästen ein Gefühl des Schwebens aus­lösen“. Bei der Fahrt ändert sich der Bewegungsablauf ständig und rasant. Familienfreundlicher geht es in der „Villa Wahnsinn“ zu. Dabei handelt es sich um ein Laufgeschäft mit verschiedenen Effekten wie das Gummilabyrinth, Fließband, Rollen- und Weichbodeneffekten,

einer rollenden Tonne, einem kippenden Balkon sowie einem Schaumbad, Drehteller, Wackelbrücken und Spiegelkabinett.