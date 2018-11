Foto Weihnachtsreiten.jpg

Für seinen Reiternachwuchs hat der Verein im Rahmen seiner Weihnachtsfeier ein Hausturnier organisiert, bei dem die jungen Reiter zeigen können, was sie über die Sommermonaten gelernt haben. „Wir freuen uns, dass die Anzahl unserer jungen Reiter in den letzten Monaten so zugenommen hat, dass wir eine solche Veranstaltung austragen können. Ein großes Dankeschön geht auch an Patricia von Oesen, die uns, wie schon so oft, ihre Halle zur Verfügung stellt“, sagt die Vereinsvorsitzende Ann-Kathrin Schmidt.

In erster Linie geht es bei diesem Hausturnier aber nicht um den sportlichen Erfolg, sondern vielmehr darum, Familie, Freunden und Bekannten einen Einblick zu geben, wohin die Reise ins Turnierleben gehen kann. Dazu laden die Mitglieder des Reitvereins Bettingbühren alle Interessierten und Freunde ab 10 Uhr zum Adventsfrühschoppen ein. Bei einer frischen Waffel und warmem Glühwein oder Kinderpunsch möchte man einen schönen Vormittag mit abwechslungsreichen Programm verbringen.