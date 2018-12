4 12 2016 154.jpg

Der Nachmittagschor, der Kinderchor, der Gospelchor und die Kantorei der Felicianus-Kirchengemeinde Weyhe singen in diesem Konzert alte und neue Advents- und Weihnachtslieder unter anderem von John Rutter, Ernest Frauenberger, Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach. Einige Lieder werden auch von allen vier Chören zusammen vorgetragen. Verschiedene Instrumentalisten werden die Chöre begleiten. Außerdem stehen Lieder zum Mitsingen auf dem Programm. Eintrittskarten zum Preis von zehn Euro (Kinder haben freien Eintritt) sind im Teekontor Am Marktplatz 6 in Kirchweyhe, in den Zeitungshäusern des WESER-KURIER und der Kreiszeitung, im Kirchenbüro im Kirchweg 24 sowie ab 16.15 Uhr an der Abendkasse erhältlich.