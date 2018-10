Maren Kroymann diagnostiziert in ihrem Satire-Hit als Ärztin: "AfD-Positiv"! (Facebook / Kroymann / Screenshot)

Eine rätselhafte Krankheit greift um sich. Symptome: Probleme mit dem Lesen längerer Texte, Beißen in der Nase bei ausländischen Speisen, vor allem aber ein immer dicker werdender Hals und eine „Filterblasenentzündung“ ... - Die eindeutige Diagnose bekommt der Patient, gespielt von Peter Heinrich Brix, mitgeteilt, der im aktuellen Satire-Video von Maren Kroymann bei einer Ärztin Hilfe sucht: „AfD-Positiv!“

Die Kabarettistin, aus deren ARD-Satiresendung „Kroymann“ der online inzwischen millionenfach abgerufene Clip stammt, analysiert als Frau Doktor: „Das ist inzwischen in ihrem Alter relativ weit verbreitet. Meine Praxis ist voll von diesen Menschen.“ Das bekämen doch nur Risikogruppen, beschwert sich der Patient. „Ostdeutsche und CSU-Politiker? Das ist längst nicht mehr so, das kann inzwischen jedem passieren“, entgegnet Dr. Kroymann, und weiter: „Früher wurde flächendeckend geimpft, da waren fast alle Deutschen immun dagegen“.

Maren Kroymann zeigt in der Sketch-Comedy "Kroymann" wieder einmal ihr außergewöhnliches satirisches Talent. (Radio Bremen / M. Knickriem)

„Wo hab ich mir das eingefangen?“ fragt der Betroffene besorgt. Eindeutig im Internet, so die Ärztin. „Ist das tödlich?“, will er noch wissen. Und was man dagegen tun könne? - „Regelmäßig SPD wählen, Fernreisen und internationale Speisen funktionieren auch ganz gut“, lautet die Antwort. Vor allem aber solle man zur Vorsorge gehen, um die Anzahl der „Anti-Volkskörper“ checken zu lassen.

Das Satire-Video avanciert im Netz inzwischen zum Hit. Über zwei Millionen Mal wurde der Clip angeklickt und auf Facebook schon rund 45.000-mal geteilt. Mit der zweiten Staffel ihrer Show „Kroymann“ ist die 69-jährige Berliner Satirikerin und Schauspielerin aktuell im Ersten zu sehen. Die nächste Folge läuft am Donnerstag, 8. November, um 23.30 Uhr.