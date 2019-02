Bei ihrem Duett "Shallow" wirkten Lady Gaga und Bradley Cooper auf der Oscarverleihung sehr vertraut. Zu sehr? (Aaron Poole / A.M.P.A.S.)

Mit ihrem zärtlichen Duett „Shallow“ lieferten sie bei der Oscarverleihung einen der größten Gänsehautmomente der Show - und sorgten im Netz und in der Klatschpresse für Spekulationen: Läuft da mehr zwischen Bradley Cooper und seiner „A Star Is Born“-Kollegin Lady Gaga? Immerhin hat die Sängerin und Schauspielerin erst kürzlich ihre Verlobung mit Christian Carino gelöst.

In der US-Late-Night-Show „Jimmy Kimmel Live!“ bezog die Blondine jetzt augenrollend Stellung zu den Gerüchten: „Die Zuschauer haben Liebe gesehen“, sagte sie über den vieldiskutierten Oscar-Auftritt. „Und wisst ihr was, das ist genau das, was wir euch zeigen wollten. Es ist ein Liebeslied, der Film eine Liebesgeschichte“, erklärte die 32-Jährige und verwies darauf, dass sie während ihrer gemeinsamen Welttournee „drei Jahre lang Tony Bennett im Arm liegen hatte“: „Wenn man Liebeslieder singt, will man, dass das Publikum so fühlt“.

Alles geplant

So, wie Bradley Cooper die Regie des Films übernommen hatte, habe er auch den Oscarauftritt durchgeplant, erklärte Lady Gaga. Es sei ihnen wichtig gewesen, dass sie währenddessen eine Verbindung hatten.

Die wichtigsten Frauen in Bradley Coopers Leben dürften also weiterhin seine Lebensgefährtin Irina Shayk und die gemeinsame Tochter Lea De Seine sein. Und der wichtigste „Mann“ in Lady Gagas Leben ist momentan wohl der Oscar, den sie für „Shallow“ erhielt.