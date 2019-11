„A Star Is Born“

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Affäre mit Bradley Cooper? Lady Gaga spricht Klartext

teleschau

Lief da was mit Bradley Cooper? Das intime Duett zwischen Lady Gaga und dem Hollywoodstar bei der letzten Oscarverleihung sorgte für Gerüchte. Nun verriet die Sängerin, was es in Wahrheit damit auf sich hat.