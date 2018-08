Kabul

Afghanistan hält an Konferenz fest

dpa

Kabul. Afghanistan hält auch nach einer blutigen Woche mit zwei Bombenanschlägen in der Hauptstadt Kabul weiter an der für Dienstag geplanten großen Friedens- und Sicherheitskonferenz fest. Das bestätigte das Informationszentrum der Regierung am Montag.