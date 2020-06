"Mit jedem Tod einer schwarzen Person, den die Polizei verursacht, gehen zwei echte Tragödien einher", schrieb die R&B-Ikone Beyoncé in einem offenen Brief zum Fall Breonna Taylor. (2019 Getty Images/Gareth Cattermole)

Der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd rückt den institutionellen Rassismus in den USA wieder schmerzhaft zurück ins Bewusstsein. Der bei seiner Verhaftung ums Leben gekommene Floyd ist nur eines von vielen Opfern mutmaßlich rassistisch motivierter Polizeigewalt. R&B-Ikone Beyoncé rief nun in einem offenen Brief einen Fall vom 13. März zurück ins Gedächtnis und reiht sich damit ein in die Riege an Prominenten, die endlich Fortschritte im Kampf gegen das Rassismus-Problem sehen wollen. Im Frühjahr wurde die Afroamerikanerin Breonna Taylor in Louisville, Kentucky, von der Polizei im Schlaf getötet.

In dem offenen Brief, den die Sängerin auf ihrer Website veröffentlichte, wandte sie sich an den Generalstaatsanwalt von Kentucky, Daniel Cameron. Darin fordert Beyoncé die „schnelle und entschlossene“ Anklage der drei beteiligten Beamten. Die Polizisten wurden zwar administrativ zugewiesen, allerdings bisher nicht strafrechtlich verfolgt.

„Drei Monate sind vergangen - und die Untersuchungen des Louisville Metropolitan Police Department (LMPD) haben mehr Fragen als Antworten hervorgebracht“, echauffiert sich Beyoncé. „Ihr Vorfallbericht besagt, dass Frau Taylor keine Verletzungen erlitten hat - wir wissen jedoch, dass sie mindestens achtmal angeschossen wurde. Die LMPD-Beamten behaupten, sie hätten sich angekündigt, bevor sie in Frau Taylors Wohnung eindrangen - aber ihr Freund, der bei ihr war, sowie mehrere Nachbarn sagen alle, dass dies nicht wahr ist.“

Beyoncé: „Dies ist ihre Chance“

Offiziell wollten die Beamten gegen einen Drogendealer ermitteln, der nicht in Taylors Haus wohnte, und gerade an einem anderen Ort festgenommen wurde. Der entsprechende Durchsuchungsbefehl berechtigte die Beamten einzutreten. Die Stadt Louisville verbot im Anschluss an den Vorfall in einem nach Breonna Taylor benannten Gesetz diese Durchsuchungsbefehle. Die Polizisten behaupteten nach der Tat, sich vor dem Eintreten identifiziert zu haben, dieser Aussage wurde jedoch von Zeugen widersprochen. Taylors Freund gab an, die Polizei für Einbrecher gehalten zu haben und deshalb auf sie geschossen zu haben. Nachdem er einen Beamten am Oberschenkel verletzt hatte, eröffnete die Polizei das Feuer und gab 20 Schüsse ab. Mindestens acht davon trafen Taylor - und töteten sie.

Laut Beyoncé müsse Generalstaatsanwalt Cameron nun folgende drei Schritte einleiten, um Gerechtigkeit für Breonna Taylor sowie deren Familie sicherzustellen: Strafanzeigen erheben, sich zu Transparenz bei Untersuchung und Verfolgung verpflichten sowie die Reaktion des LMPD zu untersuchen - Letzteres gelte nicht nur für den vorliegenden Fall, sondern auch für allgemeine und wiederholt auftretende Praktiken, die zum Tod schwarzer, unbewaffneter Bürger führen würden.

Die 38-Jährige schloss den emotionalen Brief mit folgenden Worten: „Mit jedem Tod einer schwarzen Person, den die Polizei verursacht, gehen zwei echte Tragödien einher: der Tod selbst und die darauffolgende Untätigkeit und Verzögerungen. Dies ist ihre Chance, dieses Muster zu beenden.“ Nun liegt der Ball bei Generalstaatsanwalt Cameron. Bereits am 5. Juni forderte mit John Legend ein weiterer Musiker Gerechtigkeit für die getötete Afroamerikanerin.