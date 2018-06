Reihenweise Ailton-Tore wurden beim letzten Herren-Training der Saison 2017/18 auf dem Okeler Sportplatz beklatscht. Der prominente Trainingsgast ließ beim lockeren Kick über zweimal 30 Minuten immer wieder seine Klasse aufblitzen, war unter anderem per Schlenzer, per Direktabnahme und mit der Hacke erfolgreich. Für die Herrenspieler des TSV Okel auf dem Platz und die Nachwuchskicker ringsherum war die Aktion ein toller Saisonabschluss.

Das Gastspiel von Ailton in Okel resultierte aus einer sehr netten, motivierenden kurzen Ansprache per Videoclip, mit der der Ex-Profi das Okeler Kreisliga-Team in der Rückrunde unterstützt hatte. Den dabei angekündigten Trainingsbesuch löste der frühere Werder-Torjäger nun ein. Dabei präsentierte sich der Brasilianer sehr locker, erfüllte geduldig Autogramm- und Fotowünsche und zeigte vor allem am Ball sein Können. „Hat Spaß gemacht hier, wir können Vertrag machen“, scherzte „Toni“ nach dem Abpfiff.