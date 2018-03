Der Ganderkeseer Fach-

handel für Gartengeräte, Rasenmäher und Honda-Motoren Moto Schütte hat unter anderem die akkubetriebene Serie des Herstellers Ego im Sortiment, die clevere Kombigeräte anbietet. „Das System beruht darauf, dass ein Akku in alle Maschinen passt“, erläutert Thorben Schütte von dem gleichnamigen

Familienbetrieb am Handwerksweg. Per einfachem Steck-

mechanismus werden die Energiespeicher ausgewechselt und

treiben alles vom Rasenmäher bis zum Freischneider an. Außerdem steht ein Multifunktionswerkzeug zur Verfügung, wo auf ein Basiselement verschiedene Geräteköpfe wie Kantenschneider und Hochentaster auf-

gesteckt werden können.

„Der Hersteller bringt ab Juni ein neues Profisortiment heraus: Ego Pro. Die Geräte sind akkubetrieben, haben aber die Leistung von benzinbetriebenen Äquivalenten und sind für den harten, gewerblichen Einsatz konzipiert “, schildert Thorben Schütte. Die Geräte sind robust, ihre Elemente vielfach kombinierbar und die großen Akkus können wie ein Rucksack komfortabel auf dem Rücken getragen werden. „Mit einem lauf­ruhigen, bürstenlosen Motor und weniger beweglichen Teilen sind alle Ego Pro-Werkzeuge

vibrationsärmer und leiser als Benzingeräte. Dadurch können sie den ganzen Tag lang bequem eingesetzt werden“, so Schütte.

„Natürlich haben wir neben dem Ego-System auch weiter

unsere motorbetriebenen Geräte von Honda im Sortiment“, sagt Thorben Schütte. Vom leistungsstarken Honda-Freischneider über den Aufsitzrasenmäher für große Flächen bis hin zum

Robotermäher ist alles dabei. Im Mai kommt eine neue Serie

akkubetriebener Geräte auf den Markt. Der Hersteller bringt in diesem Jahr außerdem zusätzlich den Stromgenerator EU22i für private ebenso wie profes­sionelle Anwender heraus.