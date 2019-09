Viele attraktive Angebote locken im Rahmen des Heimat shoppens zwei Tage lang in die Einkaufsstraßen von Lilienthal. (Klaus Göckeritz)

Anke Haar Spielwaren kündigt leuchtende Überraschungen an und nebenan bei Tisch und Küche gibt es einen Herbstdrink.

„Es wird herbstlich und cosy“ heißt es beim Damenmodegeschäft Platzhirsch am Spitzen Kiel. Der Jeans Laden bietet Damen- und Herrenjeans der Marke Pioneer mit einem Nachlass von 20 Prozent an. Reduzierte Preise gibt es auch in der Boutique Jacqueline – und zwar um zehn Prozent auf einen Großteil der Kollektion. Dazu kommen Einzelstücke zum Preis von 15 Euro.

Das Heimtierzentrum wartet mit zwei Aktionen auf interessierte Besucher. Die Kunden sind einerseits zu einem Klönschnack bei Kaffee und Kuchen eingeladen. Am heutigen Freitag gibt es zudem

Rabatte in Höhe von 13 Prozent.

Der Werkmarkt Rohdenburg in Moorhausen ist ebenfalls beim Heimat shoppen dabei. Bei einem Einkaufswert ab 50 Euro gibt es einen Gutschein von 13 Euro für den nächsten Einkauf.

Edeka Breiding macht mit dem Haltermann Center Landhandel am Falkenberger Kreisverkehr auf sein reichhaltiges Sortiment aufmerksam und wirbt mit Frische aus der Region. Die Nowa Manufaktur gibt in ihren Räumen am Wolfsberg an beiden Tagen einen Nachlass von zehn Prozent auf das gesamte Sortiment.

Exclusiv Mobil / Post serviert mit dem Fruchtlädchen Pein Antipasti und Dips zum Probieren. Außerdem informiert das Geschäft über neue nachhaltige Produkte. Der Telefonladen ITC Inter Tel möchte bei einem Getränk mit interessierten Kunden ins Gespräch kommen.

Tri IT ist der Experte für Computer, Internet und Telefonie sowie bei Problemen mit Viren oder Fehlern. Wer auf der Suche nach einem seriösen Goldhändler ist, sollte in den Räumen von Juwelier Thiel vorbeischauen.

Bei Blumen Elsner steht aufgrund des nahenden Standortwechsels ein Räumungsverkauf ins Haus. Ab dem 16. September gibt es einen 30-prozentigen Nachlass, danach sind es bis Ende September sogar 50 Prozent Rabatt.

Bei einem Besuch einer der größten Motorradhändler der Region, Honda Wellbrock in Moorhausen, entdecken die Besucher die neuesten Modelle und Trends.