Zum einen beteiligt sich das nordwestdeutsche Museum für Industriekultur auf der Nordwolle von 10 bis 17 Uhr an der Aktion. Dort kann man bei einem Rundgang die historischen Auswirkungen der industriellen Produktion am Beispiel der Norddeutschen Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei miterleben. Ab 12.30 Uhr gibt es außerdem eine Schnitzeljagd zum Thema Linoleum, das ebenso prägend wie Wolle für die Entwicklung der Stadt war. Die Spurensuche beginnt im Museum und führt in die städtische Galerie Delmenhorst, wo anschließend eine Stopp-Motion-Videoproduktion angefertigt werden soll. Dort führt auch Galerie-Chefin Annett Reckert jeweils um 11.30 und 14 Uhr durch die neue Ausstellung von Christoph Ruckhäberle.