Aktionstag rund um Immobilien

Verden. Am vergangenen Wochenende fand der sechste „Immobilien-Samstag“ der Volksbank Aller-Weser statt. Passend zur Bau- und Gartensaison referierten Experten von 10 bis 13 Uhr in der Hauptgeschäftsstelle in Verden über verschiedene Themen rund um die Immobilie und Sicherheit.