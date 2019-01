Wer etwas für seine Gesundheit tun möchte, kann dem easylife Kompetenzzentrum Bremen in der Parkallee 301 einen Besuch abstatten.

Dort finden von Montag bis Donnerstag, 21. bis 31. Januar, Aktionstage statt. Eine individuelle Beratung, die in diesem Zeitraum unverbindlich und kostenfrei ist, steht im Mittelpunkt. Dabei werden neben den Wunschvorstellungen die jeweiligen körpereigenen Parameter ermittelt und berechnet sowie der Stoffwechsel, der für das Erreichen des Wunschgewichts von großer Bedeutung ist, unter die Lupe genommen. Außerdem gibt es einen Einblick in das Konzept, das seit einem Vierteljahrhundert in mehr als 50 Zentren bundesweit erfolgreich angewendet wird.

Da die Beratung individuell erfolgt, bittet das Team um Annette Heuer um eine Anmeldung unter Telefon 0421 / 43 18 06 09 oder per E-Mail an abnehmen@easylife- bremen.de. Abnehmwillige können sich während der Aktionstage auf Überraschungen und attraktive Angebote freuen.

Eine persönliche Beratung kann jederzeit auch telefonisch vereinbart werden. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.easylife- bremen.de. Das Team ist montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie von 14 Uhr bis 18 Uhr oder nach Vereinbarung vor Ort.