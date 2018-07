Der Familienbetrieb hat sich in dieser Zeit

einen Namen in Delmenhorst und der Region gemacht und für viele Kunden den Traum vom Haus wahr gemacht. Auch für Verkäufer gilt der Service des engagierten Teams um Petra und Olaf Schneider. „Ich

bedanke mich herzlich bei allen Kunden und Geschäftspartnern für das entgegengebrachte Vertrauen und die langjährige Zusammen-

arbeit“, sagt Petra Schneider.

Am 1. Februar 1998 begann sie eine Ausbildung mit Schwerpunkt Baufinanzierung bei einem großen Versicherungsunternehmen und machte sich im Zuge dessen auch gleich unter dem Namen Agentur P. Buscher mit Versicherungen und Baufinanzierungen selbstständig. Kurz darauf erwarb sie die gewerbe­rechtliche Zulassung für Immobilienmakler und fügte diese Dienstleistung ihrem Portfolio hinzu. Die Agentur hatte damals in der Buchenstraße in Delmenhorst ihren Standort. Bis 2007 war Petra Schneider noch für das Versicherungsunternehmen tätig, doch sie fühlte sich immer mehr in der

Immobilienbranche zu Hause und widmete sich schließlich ausschließlich den Themen Immobilien und Baufinanzierungen.

Ihre Agentur ist mittlerweile in großzügigen Räumlichkeiten an der Baltrumer Straße 1 in Hasport ansässig. Sie ist übrigens schon viele Jahre ein Familienunternehmen. Petra Schneiders Ehemann Olaf war schon im Jahr 2000 als

Objektspezialist mit in den Betrieb eingetreten. Sohn Dennis steht

ihnen ebenfalls zur Seite. Er ist als IT-Systemberater tätig und für die Marketingkommunikation verantwortlich.

Schon von Anfang an arbeitet die Agentur im Bereich Baufinanzierung. Als neue rechtliche Regelungen einen IHK-geprüften Sachkundenachweis für Kreditvermittlung nach § 34 i erforderlich machte,

erwarb das Buscher-Team diesen selbstverständlich auch.

„Seit 1998 sind wir erfolgreich

im Immobilienbereich tätig und

arbeiten nur auf Empfehlung. Wir reagieren dabei nie auf Privat-

anzeigen, denn im Umgang mit

Immobilien ist es wichtig, dass der Kunde den Makler seines Vertrauens alleine aussucht“, sagt Petra Schneider über den selbst gestellten Qualitätsanspruch. Dass das Familienunternehmen diesem

gerecht wird, zeigt sich auch in den Auszeichnungen, die es erhalten hat. So ist seit 2013 jedes Jahr wieder als Premiumpartner des bekannten Internetportals Immobilienscout24 ausgezeichnet worden.

„Unser Büro kann Interessierten helfen, ihren Wohntraum, ihren

Immobilienkauf oder -verkauf zu realisieren, ohne dass sie in Fallen tappen. Sicherheit und Service für unsere Kunden zeichnen uns aus“, sagt Petra Schneider.

Auf der Internetseite www.

immobilien-buscher.de listet das Familienunternehmen zahlreiche Exposés auf. Die Spanne reicht von Luxusdomizilen bis zum preisgünstigen Heim für Familien. Auch erschlossene Bauplätze sind darunter. In der Kartei führt das

Buscher- Team ebenfalls zahlreiche Interessenten für den Erwerb von Eigentum in Delmenhorst und der Region. Auch wenn Immobilien von privat an privat veräußert

werden sollen, bietet die Agentur Vertragsabwicklungshilfe.