Alanis Morissette im Glück: Die Sängerin wird zum dritten Mal Mutter. (Williams & Hirakawa / Sony)

Was für eine Überraschung für die Fans von Alanis Morissette: Die Sängerin wird zum dritten Mal Mama - und das mit 44 Jahren! Die frohen Neuigkeiten teilte sie höchstpersönlich mit ihren Followern auf Instagram, indem sie ein Foto von sich mit sichtbarem Babybauch und den Worten „So much NEWness“ (deutsch: Es gibt so viel Neues) postete. Und für die Fans gab es gleich doppelten Grund zur Freude, denn auf dem Bild ist zu sehen, wie die Kanadierin vor einem Mikrofon steht, was ganz klar darauf hindeutet, dass sie ein neues Lied aufnimmt.

Für Morissette und ihren Ehemann Mario „Souleye“ Treadway, mit dem sie seit 2010 verheiratet ist, ist es das dritte gemeinsame Kind. Sie haben bereits das zweijährige Töchterchen Onyx Solace und Sohn Ever Imre (8). Die beiden können es sicherlich kaum erwarten, ihr kleines Geschwisterlichen willkommen zu heißen. Mama Alanis ist ebenfalls überglücklich, auch wenn sich vielleicht etwas Sorge unter die Vorfreude mischen könnte. In der Vergangenheit hatte die Sängerin sehr offen über ihr postnatalen Depressionen gesprochen, mit denen sie nach der Geburt ihrer beiden ersten Kinder zu kämpfen hatte. „Als ich jung war, dachte ich immer, dass es einfach ist, Kinder zu bekommen. Mit Depressionen hatte ich nie gerechnet“, gab die Kanadierin in einem Interview gegenüber dem amerikanischen Magazin „People“ zu. Hoffentlich hat die werdende Mutter nach der dritten Geburt mehr Glück.