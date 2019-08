Spätes Mutterglück für Alanis Morissette: Wie die Sängerin via Instagram mitteilte, wurde die 45-Jährige ein drittes Mal Mutter. (Williams & Hirakawa / Sony)

Monica Bellucci war 45 Jahre alt, Schauspielkollegin Halle Berry 47 und Italo-Rockröhre Gianna Nanini bekam im hohen Alter von 54 Jahren noch Nachwuchs. In die Reihe von Stars mit spätem Mutterglück reiht sich nun auch Alanis Morissette ein. Via Instagram teilte die 45-Jährige mit, dass sie am 8. August ihr drittes Kind zur Welt gebracht hat. Auf dem Schwarz-Weiß-Bild ist der frischgeborene Sohn der Sängerin zu sehen. Während der Kleine friedlich schlummert, hat Morissette liebevoll ihre Hand auf sein Köpfchen gelegt. Dazu schrieb sie: „Er ist da“ und versah den Beitrag mit dem Hashtag „Mein ganzes Leben träumte ich davon, euch drei zu lieben“. Weiterhin verriet sie den Namen ihres Sohnes: Winter Mercy.

Vater des Jungen ist Rapper Souleye, den die Kanadierin 2010 heiratete. Mit dem Musiker, der mit bürgerlichem Namen Mario Treadway heißt, hat Morissette bereits zwei Kinder: den achtjährigen Ever Imre und die bald dreijährige Onyx Solace. Schon im März hatte die Sängerin ihre Fans via Instagram über ihren baldigen Nachwuchs informiert. Damals postete sie ein Foto von sich mit sichtbarem Babybauch und den Worten „So much NEWness“ (deutsch: „Es gibt so viel Neues“).