Forscher haben in einer Studie die Ursache für die schädigende Wirkung von blauem Licht für unsere Augen herausgefunden. (Jozef Polc/123rf)

Bremen. Kurz vor dem Schlafengehen noch schnell die Nachrichten lesen, auf Facebook die Timeline durchscrollen oder eine Serie auf Netflix gucken – für viele gehört das schon zur allabendlichen Routine. Das erscheint nach jüngsten Studien jedoch keine so gute Idee, denn das Licht der Displays kann den Schlaf stören und sogar unsere Augen nachhaltig schädigen.

Schuld ist das sogenannte blaue Licht, welches von den Displays emittiert wird. Je mehr blaues Licht ein Display abstrahlt, desto wacher bleibt der Nutzer – und desto schlechter ist der Schlaf, wenn man kurz vorher zum Beispiel noch am PC hockt oder auf das Smartphone starrt.

Das blaue Licht stört nicht nur den Schlafrhythmus – es steht im Verdacht, noch viel ernstere Folgen für unsere Augen haben zu können. Darauf deutet eine neue Studie der University of Toledo (USA) hin, die in der Online-Datenbank Scientific Reports veröffentlicht wurde, einer wissenschaftlichen Fachpublikation des renommierten “Nature”-Verlages.

Die Wissenschaftler haben in der Untersuchung die Ursache für die schädigende Wirkung von blauem Licht für unsere Augen herausgefunden. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Retinal, ein Molekül, das mit anderen Verbindungen auch als Vitamin A bezeichnet wird und wichtig für das Hell-dunkel-Sehen ist. Trifft nun blaues Licht auf die Netzhaut, so produziert dieses Molekül laut der Studie giftige Verbindungen, die wiederum Sehzellen zerstören, welche sich nicht wieder regenerieren können.

Natürlicher Augenschutz

Laut den Forschern gibt es aber auch einen natürlichen Schutzmechanismus im Auge, der die Sehzellen vor dem Absterben bewahrt. Mit fortschreitendem Alter oder bei Patienten mit geschwächtem Immunsystem lasse der Schutz jedoch immer mehr nach, was eine sogenannte altersbedingte Makuladegeneration (AMD) begünstigen könne. Die AMD ist in den Industriestaaten der westlichen Welt die Hauptursache für schwere Sehbehinderungen bei Menschen über 60 Jahren. Bei der ­Krankheit sterben Sehzellen ab, die in der Netzhaut scharfes und farbiges Sehen vermitteln. Das Team der Universität Toledo erhofft sich durch die Forschungsergebnisse, in Zukunft neue Behandlungsmethoden entwickeln zu können, wie etwa spezielle Augentropfen.

Andreas Schüler, Ärztlicher Direktor an der Bremer Augenklinik Universitätsallee, schränkt jedoch ein: „Blaues Licht steht im Verdacht, die Entwicklung einer Makuladegeneration zu begünstigen, das ist keine neue Erkenntnis. Ob nun moderne Displays stark dazu beitragen, ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht abschätzbar.” Generell sei der Mensch einer hohen Lichtexposition ausgesetzt, darunter auch blauem Licht, etwa durch den Himmel. Das blaue Licht der Displays könne daher ein Faktor von vielen sein, denn Makuladegeneration sei multifaktoriell. „Andere Faktoren, wie das Rauchen oder eine genetische Veranlagung, nehmen aber wahrscheinlich einen höheren Stellenwert ein. Man sollte daher keine Panikmache betreiben und sagen, dass Smartphones eine Erblindung begünstigen”, sagt Schüler.

Wie stark nun blaues Licht von Smartphones und Laptops zu schweren Sehbehinderungen beiträgt, ist also noch nicht endgültig erforscht. Klinische Langzeitstudien am Menschen gibt es noch nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass es die Augen schädigen kann, ist jedoch hoch genug, um Präventiv-Maßnahmen zu ergreifen. Der Bremer Augenarzt Andreas Schüler rät: „Mithilfe von Programmen und Apps kann man sein Handy oder PC in einen Nachtmodus versetzen, der blaues Licht reduziert.” Den Tag über gibt das Display dann automatisch kühlere Farben mit hohem Blauanteil aus, abends warmes Licht und weniger Blau. Gerade in dunkler Umgebung gelangt blaues Licht leichter auf die Netzhaut.

Die Betriebssysteme Windows 10 und MacOS haben eigene Nachtmodi gleich mit an Bord. Auch Smartphone-Hersteller haben mit ähnlichen Funktionen reagiert. Auf Apple-Handys regelt die Funktion „Night Shift” abends die Blauanteile herunter. Um „Night Shift“ zu aktivieren, muss man unter iOS 11 im Kontrollzentrum länger auf die Helligkeitseinstellungen tippen.

Auch bei vielen Android-Herstellern wie Samsung, Huawei oder Sony gibt es einen eigenen Nachtmodus, der in den Displayeinstellungen zu finden ist. Besitzer älterer Smartphones können ihr Gerät mit speziellen Apps, wie etwa „Twilight” nachrüsten. Ob diese Apps und Programme jedoch wirklich umfassend helfen, ist umstritten. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte daher vor dem Einschlafen einfach Handy oder Laptop ganz auslassen.