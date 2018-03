Das Team des neuen ALDI in der Schwaneweder Straße freut sich darauf seine Kunden ab heute in der Filiale begrüßen zu können. (ALDI Nord)

Die Eröffnung möchte das Team gemeinsam mit seinen Kunden feiern und veranstaltet deshalb am Eröffnungstag ein großes Gewinnspiel mit garantierten Gewinnen für die ersten 100 Kunden.

Sergej Guggenheimer, freut sich darauf endlich den neuen Markt zu präsentieren: „Die letzten Wochen waren sehr arbeitsintensiv, aber es hat sich gelohnt“, so der Filialverantwortliche. „Die neue Filiale schaut wirklich klasse aus. Bis zur Eröffnung werden wir noch die letzten Feinheiten vorbereiten und dann sind wir natürlich gespannt, wie der neue Markt bei unseren Kunden ankommt.“

Am Eröffnungstag erwartet die Kunden nicht nur ein frischer ALDI-Markt, sondern auch ein Gewinnspiel: Die ersten 100 Besucher bekommen als Willkommensgeschenk jeweils ein Rubbellos, in denen sich zahlreiche Sofortgewinne befinden – darunter auch ein 500 Euro Einkaufsgutschein. „Dies soll ein kleines Dankeschön für die langjährige Treue unserer Kunden sein“, so Sergej Guggenheimer.

Fokus liegt auf Frische

In dem neuen ALDI-Markt gibt es viel zu entdecken: Neben großen Fensterfronten, einem hellen Licht- und Farbkonzept sowie deutlich breiteren Gängen wurde die Warenpräsentation noch übersichtlicher gestaltet. Dabei liegt der Fokus auf den verschiedenen Frischebereichen. Direkt am Eingang befindet sich eine Backstation mit mehr als 35 verschiedenen Brot- und Backwaren, darunter auch süße Teilchen und herzhafte Snacks für zwischendurch. Die neue Brotschneidemaschine portioniert das Brot nach Belieben. Das Herzstück des neuen Marktes bildet jedoch die Frische-

insel mit einem vollständig erneuerten Obst- und Gemüse­bereich. Hier kann zwischen saisonalem und regionalem Obst sowie Gemüse gewählt werden. Die Anlieferung der Waren erfolgt täglich frisch.

Diese Frische setzt sich weiter durch den Markt fort. So werden Fleisch und Fisch sehr übersichtlich in den neuen Kühlwand-

regalen präsentiert. Das große Convenience-Regal bietet ein breites Angebot an schnellen Snacks. Von Produkten für

zwischendurch, darunter Smoothies, vorgeschnittene Salate und frische Fertiggerichte, bis zu verschiedenen gekühlten Getränken findet sich für jeden

Appetit das Richtige.

Eine spannende, immer wieder neue Auswahl bieten die

Themenwelten. Ob Bio, Weine oder neuste Sortimentsprodukte: Alles wird übersichtlich in verschiedenen Produktgruppen präsentiert. Das „Rezept der Woche“ liefert regelmäßig wechselnde Rezeptideen und die passenden Zutaten gibt es gleich griffbereit dazu. Zudem informieren im Aktionsbereich TV-­Monitore über die neuesten „ALDI aktuell“-Angebote. „Bei allen Neuerungen und Optimierungen bleiben wir natürlich ALDI. Das bedeutet, dass der Einkauf nach wie vor schnell, einfach und preisgünstig ist.“, so Regionalverkaufsleiter Björn Walleit.

Kundenwunsch als Antrieb

Seit einigen Jahren verfolgt ALDI Nord eine konsequente Modernisierungsstrategie. Im Zuge dessen sollen in den kommenden Jahren alle rund 2300 deutschen ALDI-Nord-Märkte modernisiert werden. Darüber hinaus wird das Eigenmarkensortiment kontinuierlich um zahlreiche neue Produkte erweitert. Darunter beispielsweise Bio- und Fairtrade-Produkte oder verschiedene vegetarische und vegane Artikel. Sämtliche Neuerungen sind immer auf die Wünsche der Kunden ausgerichtet, betont Björn Walleit. „Modernisierung bedeutet für uns

einen kontinuierlicher Prozess, bei dem die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden unser Antrieb sind“, so Walleit weiter. „Wir freuen uns sehr, wenn wir mit der neuen Gestaltung der

Filiale ihren Geschmack getroffen haben.

ALDI Nord, Schwaneweder Straße 27, 28779 Bremen. Öffnungszeiten: montags bis sonnabends jeweils durchgehend von 8 bis 21 Uhr.