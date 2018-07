Mit Amazon Music können per Alexa Cast nun auch Echo-Lautsprecher angesprochen werden. (Amazon)

Über diese Neuerung dürften sich sehr viele Amazon-Music-Nutzer freuen: Endlich kann man Musik vom Smartphone direkt auf Alexa-kompatible Lautsprecher streamen, also etwa auch auf die beliebten Sonos-Systeme. Die neu eingeführte Funktion heißt Alexa Cast und ist wohl am ehesten mit Spotify Connect zu vergleichen. So kann ein Musiktitel ganz normal über die Amazon Music-App gestartet, nun aber auf die ausgewählten Lautsprecher gestreamt werden. Wie gewohnt stehen auch diverse Bedienelemente wie „nächster Song“ oder der Lautstärkeregler über den Sperrbildschirm zur Verfügung.

Android-Nutzer bekamen das Update schon vor einigen Tagen. Nun erhalten auch iOS-Nutzer Alexa Cast und können dann nicht nur über Apples „Airplay“ streamen, sondern auch auf Echo-Lautsprecher. Angesprochen werden diese ganz einfach unten rechts im Player-Interface über die entsprechende Schaltfläche.

Amazon Music ist kostenlos für Android und iOS verfügbar. Prime-Mitglieder (ab 69 Euro pro Jahr) erhalten werbefreien Zugriff auf über zwei Millionen Songs. Amazon Music Unlimited mit rund 50 Millionen Songs ist ab 79 Euro im Jahr zu haben.