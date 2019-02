Oscarpreisträger

Alfonso Cuarón gönnt sich Pause von sozialen Medien

In den sozialen Netzwerken hat Alfonso Cuarón in den letzten Wochen und Monaten mit großem Einsatz tiefe Einblicke in seinen Oscar-Film „Roma“ vermittelt. Jetzt aber beginnen für den mexikanischen Filmemacher die Ferien.