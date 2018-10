Warum dann nicht gleich bei der Getränkeauswahl beginnen? Wer sich für leckere alkoholfreie Erfrischungen und Mixgetränke entscheidet, liegt im Trend: „Sober Drinking“, zu deutsch „besonnenes Trinken“, heißt die neue Lifestyle-Bewegung, bei der Verbraucher bewusst alkoholfreie Alternativen wählen und Partys ganz ohne Alkohol feiern.

In den USA ist der Sober Drinking-Trend schon seit einigen Jahren zu beobachten. Doch auch in Deutschland setzt die Gastronomie auf alkoholfreie Getränkebegleiter. Sie folgt damit dem Bedürfnis vieler Verbraucher, bewusster leben zu wollen und auch den Konsum von Alkohol einzuschränken. So erfreuen sich die Gastronomen einer steigenden Nachfrage nach alkoholfreien Getränkevarianten, die Alkohol in außergewöhnlichen Variationen und Geschmack in nichts nachstehen. Beliebt sind beispielsweise Getränke mit Kräutern, wie Rosmarin oder Basilikum, so wie sie etwa im Teegetränk Honest Bio Tee zu finden sind. Auch unterschiedliche Mixgetränke, die sogenannten Mocktails, werden gerne passend zu den Gerichten ausgewählt.