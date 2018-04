„In den letzten Jahren sind die Plätze immer nur notdürftig aufgefrischt worden. Dank Familie Husen und unseren fleißigen Mitgliedern sind sie jetzt grunderneuert“, erklärt Ann-Kathrin Schmidt, neue erste Vorsitzende.

Janne und Martin Husen haben sich ihr eigenes kleines Paradies in Bettingbühren geschaffen und möchten, dass sich nicht nur ihre Gäste in ihrem liebevoll renovierten Räumlichkeiten wohlfühlen, sondern auch die Reiter vom Reitverein. Deshalb wurden alle Plätze entwässert und der große Springplatz wie auch das Dressurviereck mit einer Drainage ausgestattet. Außerdem ist ein Unterstand für die neuen Hindernisse gebaut worden. "Ich freue mich, dass nun alles etwas frischer und einladender aussieht“, sagt Janne Husen. Ein großer Dank geht auch an das Unternehmen Hillmann aus Neuenkoop, das die frisch drainierten Plätze mit neuem Sand aufgefüllt hat.

Aber beim Reitverein Bettingbühren wird nicht nur gearbeitet. Natürlich sollen auch die Pferde nicht zu kurz kommen. So fand Anfang März schon das etablierte Turnier „Dressur in fremden Hallen“ statt, das wie gewohnt sehr gut besucht war. Zum ersten Mal richtete der Reitverein in Kooperation mit dem Ausbildungsstall Patricia von Oesen auch das „Springen in fremden Hallen“ aus, da der eigentliche Austragungsort leider nicht zur Verfügung stand. Auch hier gab es großen Zuspruch.

Für die eigenen Mitglieder ist am 6. Mai ein Wattritt geplant, und auch ein gemeinsames Reiterwochenende beim Ponyhof Jaspers wird vorbereitet. Außerdem sind einige neue Angebote in Planung wie Longenstunden für Groß und Klein und auch eine Springstunde für Anfänger.

„Wir möchten unseren Fokus wieder auf die gemeinschaftlichen Aktivitäten und die Jugendarbeit richten. Als kleinster Verein der Wesermarsch sind wir sportlich immer sehr gut auf Turnieren vertreten, sowohl im Springen als auch in der Dressur. Das müssen wir weiter fördern und unseren Nachwuchs unterstützen." Esther Hoffrichter, neue zweite Vorsitzende, ist guter Dinge, dass sie das mit dem neuen Team im Vorstand meistern werden. Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Homepage www-reitverein-bettingbuehren.de oder auch auf der Facebook-Seite des Vereins.