Zu einer der letzten Chorproben vor ihrem Weihnachtskonzert kamen die Mitglieder des Allegro-Chores am vergangenen Montag im Musikraum der KGS Brinkum zusammen. Das Allegro-Weihnachtskonzert findet traditionsgemäß am zweiten Adventswochenende in der evangelischen Kirche in Brinkum statt. Diesmal gliedert es sich in zwei Teile: Eröffnet wird das Konzert mit drei großen Vertonungen, die das Weihnachtsgeschehen aus Marias Sicht schildern, unter anderem wird Mendelssohns Motette „Mein Herz erhebet Gott, den Herrn“ aufgeführt. In der zweiten Hälfte werden heitere Weihnachtslieder aus verschiedenen europäischen Ländern dargeboten.

Der Allegro-Chor lädt herzlich zu dieser besinnlichen Advents- und Weihnachtsmusik ein, vielleicht verbunden mit einem Bummel über den wunderschönen Weihnachtsmarkt rund um die Brinkumer Kirche. Das Konzert beginnt um 16.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Allegro würde sich über neue Chorsänger für spannende Projekte im kommenden Jahr freuen, wie zum Beispiel die Aufführung einer Bach-Kantate in Bremen. Die Chorproben sind immer montags ab 19.30 Uhr in der KGS Brinkum. Interessierte können einfach zum Schnuppern vorbeikommen.