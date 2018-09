Dieter Kreuzer, Mieke und Joachim Strobach (v.l.) bilden den Aller-Delme-Express. (FR)

Die Staffel mit den zwei Senioren (Kreuzer Altersklasse M55 und Strobach M60) mischte mit 31 weiteren Teams bei der Vergabe um die Podiumsplätze in Otterndorf mit.

Nach dem Startschuss setzte sich Mieke Strobach an die Spitze von 121 Schwimmern. Durch die lange Trockenheit und den dadurch gesunkenen Wasserspiegel im See konnten einige Teilnehmer bis zur ersten Boje waten. Nach 300 Metern Schwimmen in 4:03 Minuten wechselte Mieke Strobach als Zweite. Joachim Strobach ging mit kleinem Rückstand auf die 20,5 Kilometer lange Radstrecke. Auf dem überwiegenden Teil der Strecke lag Rollsplitt, der allen Fahrern äußerste Konzentration abverlangte, berichtete er. Nach zwei Kilometern überholte er die führende Staffel „RoMi“ und blieb bis zum Wendepunkt in Führung. Danach übernahmen „Die Wattwürmer“ (Siegerstaffel von 2016) die Spitzenposition.

Joachim Strobach kam als Zweiter in die Wechselzone und schickte Dieter Kreuzer auf die 5,5 Kilometer lange Laufstrecke. Diese verlief durch die Feriensiedlung am Ufer der Elbmündung entlang und auf dem Deich. Kreuzer verteidigte den zweiten Platz hinter den Wattwürmern und lief nach 1:02,20 Stunden vor der Staffel „RoMi“ über die Ziellinie.