Ein tolles Sommerfest feierten auch dieses Jahr die Besucher des Allerweltcafés in Weyhe. Etwa 100 Menschen kamen zusammen, um ausgelassen zu feiern. Dazu trug wesentlich der Überraschungsgast bei, die „Taraband“ aus Hamburg, die ihre Instrumente auspackte und den Saal zum Tanzen brachte. Große und Kleine, Iraker, Afghanen und Deutsche fassten sich bei der Hand und fanden schnell zu einem gemeinsamen Rhythmus. „So schön hatten wir es noch nie“, fasste am Ende der Veranstaltung die Iranerin Shahla Amreri, Stammgast im wöchentlichen Allerweltscafé, zusammen. Ehrengast Bürgermeister Dr. Andreas Schulte hatte zuvor ein deutliches Grußwort auf dem Hintergrund der aktuellen Geschehnisse in Chemnitz gesprochen und lobende Worte für das Miteinander in Weyhe gefunden. Pastor Gerald Meier von der Felicianus-Kirchengemeinde und alle freiwilligen Helfer des Treffpunkts waren sich sicher, dass so ein Fest die Menschen wirklich nahe zueinander bringt und planen schon weitere ähnliche Veranstaltungen.