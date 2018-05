So kann man eine Vereinsgeschichte beschreiben, die nunmehr 26 Jahre besteht. Das Erstaunliche ist: Es macht den vielen ehrenamtlichen Jugendtrainern und der Jugendleitung, bestehend aus Gerd Pols, Alexander Tabeling, Andreas Fitzner, Janis Krause, Thorsten Bergemann und Jugendleiter Burkhard Wengorz, viel Spaß. Neben ihren administrativen Aufgaben in der Jugendleitung sind deren Mitglieder auch allesamt noch als Jugendtrainer oder Betreuer aktiv.

Das, was man geschaffen hat, ist nur dank eines großen Zusammenhalts möglich. Der erstmals durchgeführte Vereinsdialog-Workshop war aus Sicht des Jugendleiters beeindruckend. Neben dem Spielbetrieb stand ein umfangreiches Sport und Kulturprogramm in dieser Frühjahrsserie im Blickpunkt. Neben den Turnieren mit den Grundschulen in der Gemeinde Lilienthal sowie den Trainingscamps in der Jugendherberge Verden und in der Sportschule Westerstede standen auch Ausfahrten und Turnierteilnahmen auf dem Programm.

Von der Spanien-Tour über die Ostertage nahmen die Jugendlichen unvergessene Eindrücke mit nach Hause. Aber auch der langjährige Kontakt zum niederländischen Partnerverein SPW Stadskanaal – dieser kommt am 16. Juni mit 62 Kindern, Jugendlichen und Eltern nach Lilienthal – gehört zu den beliebten Mosaiksteinen der Jugendarbeit.

Bei ihren diesjährigen Workshops standen neben Fragen rund um den Fußball auch sportpolitische Diskussionen im Blickpunkt der Jugendtrainer. Die Jugendleitung präsentierte in allen Altersklassen ihre Mannschaften und stellte sich den vielfältigen Themen der Jugendarbeit.

Regelmäßig unterstützt die Jugendleitung die verschiedenen Angebote und bietet Unterstützung für die zahlreichen Aktivitäten in der Jugendabteilung des SV Lilienthal-Falkenberg. Ideale Voraussetzungen bietet da das Jugendbüro, das künftig an jedem Montag von 17.30 bis 19 Uhr im Vereinsheim im Stadion Schoofmoor durch Ulrich Meyer besetzt sein wird.

Jugendleiter Burkhard Wengorz und sein Stellvertreter Alexander Tabeling erklären: „Wir wollen mit unserem Jugendprogramm einen Anstoß zur aktiven Beteiligung in unseren Mannschaften geben und eine regionale Präsenz im Kreis und im Bezirk präsentieren.“

Kulturelle und sportliche Bildung in den einzelnen Jugendmannschaften ermöglichen eine Teilhabe auf eine spielerische Art, die einfach Spaß machen soll. Es wird versucht und darauf geachtet, dass die Jugendabteilung eine hohe Qualität erhält.

Das Sport und Kulturprogramm in der aktuellen Spielserie 2017/2018 sorgte für eine abwechslungsreiche Plattform. Im Blickpunkt standen auch bei der Planung der Trainingscamps in der Jugendherberge Verden und in der Sportschule Westerstede die Kerninhalte wie Trainings-, Spielbetriebs- und Freizeitangebot.

Andreas Fitzner, Thomas Widdel (U 11-Tiger) Thorsten Bergemann (U 12), Alexander Tabeling, Olav Schimanski (U 14), Janis Krause, Henning Burfeindt (U 10-Adler und -Falken) (für Verden), Anja Hartman (U 13) und Mirko Brandes (U 11-Löwen) (für Westerstede) waren mit der Sport und Freizeitplanung für die acht Nachwuchsmannschaften verantwortlich.

Unterhaltung pur gab es auch beim Jugendprogramm zum Vereinsjubiläum im vergangenen Jahr. Ein gelungener Mix aus interessanten Freundschaftsspielen und gut besetzten Turnieren sowie ein Tagesausflug nach Bad Segeberg zu den Karl-May-Festspielen wurde von den Kindern und Jugendlichen und den Familien nachhaltig genutzt und angenommen.

Eine tragende Rolle spielen auch die Schulturniere mit den Grundschulen Schroeterschule, Falkenberg und Trupermoor. Darum kümmert sich in der Jugendabteilung Gerd Pols. Wichtig ist für den langjährigen Jugendtrainer, den Kindern im Grundschulalter eine besondere spielerische Veranstaltung rund um den Fußball anzubieten.

Auch die Tour nach Spanien für die älteren Nachwuchsspieler ist ein weiterer Mosaikstein in der Jugendarbeit des SV Lilienthal-Falkenberg. Die Jugendlichen lernten in Spanien mit ihren beiden Trainern Harald Grimm und Konstantin Gaber die wunderschöne Region um Barcelona an der Costa Brava kennen.

Weitere interessante internationale Maßnahmen sind Turnierteilnahmen in Dänemark beim „Vildbjerg Cup“, dem viertgrößten Jugendturnier Europas, und beim „Gothia Cup“, dem größten Jugendturnier in Schweden mit Mannschaften aus 80 Nationen am Spielort Götebirg. Auch die Turnierteilnahmen bei überregionalen Vereinen zeigen die Breite des Fußballs in der Jugendabteilung des SV Lilienthal-Falkenberg auf.

Einen Betrag der ganz besonderen Art in der Gemeinde Lilienthal liefern alle Kinder und Jugendlichen im SV Lilienthal-Falkenberg jedoch mit dem Kontakt zu SPW Stadskanaal. „Die Partnerschaft zwischen den Gemeinden Lilienthal und Stadskanaal steht neben dem Fußballvergleich im Mittelpunkt“, betonen Janis Krause und Alexander Tabeling. Die beiden Jugendlichen aus der Jugendleitung haben für das Treffen in Lilienthal das Programm ausgearbeitet. Am 2. Juni zur Präsentation werden die beiden Jugendlichen dann das Holland-Event vorstellen. Dabei begrüßt man mit Gerard Hoiting einen langjährigen Weggefährten und mit Engbert Drenth den SPW-Vorsitzenden in Lilienthal. Erstmals konnte man auch die Fußballschule „11 Sports Event“ aus Oldenburg gewinnen, die neben den Fußballturnieren ein buntes Trainingsprogramm für die Kinder Jugendlichen aus beiden Vereinen anbietet.

Großen Auftrieb bekommt die Veranstaltung durch zwei Förderer: Die Stadtwerke Osterholz, vertreten durch den Geschäftsführer Christian Meyer-Hammerström und Carolin Novak aus der Marketingabteilung, sowie die Schlachterei Sudmann, vertreten durch Holger Sudmann aus dem Ortsteil Falkenberg, unterstützen die Veranstaltung.

Ein besonderes Augenmerk richtet die Jugendabteilung aber auch auf die Vernetzung im Geko der Gemeinde Lilienthal und als Mitglied im Ortsjugendring (OJR). Burkhard Wengorz gehört zum OJR-Vorstand, und Janis Krause und Alexander Tabeling vertreten als Delegierte den SV Lilienthal-Falkenberg. 2015 und 2016 gab es für die Vereinsprojekte mit Schulen, der Partnerschaft und für das Fußball Camp in Verden das „Geko- Gütesiegel“ der Gemeinde Lilienthal überreicht.

Neben den vielen Aktionen geht der Blick natürlich auch auf das ganz alltägliche Fußballleben. 280 Kinder und Jugendliche spielen in den 14 Nachwuchsmannschaften. 42 Trainerinnen, Trainer und Jugendhelfer kümmern sich ehrenamtlich um die spielenden Kicker im Training bei den Spielen und den Turnieren. Zu Hause sind die Falkenberger Jungen und Mädchen im Sportzentrum Schoofmoor und im Sportpark an der Mauersegler Straße.

Der SV-Vorsitzende Michael Simon ist stolz auf das schon Erreichte: „Der Fokus in der Jugendabteilung des SV Lilienthal-Falkenberg geht dahin, eine positive Basis zwischen Verein, Jugendleitung und den Trainerteams zu finden.“ Das Gesamtprojekt mit dem Workshop, das von Gerd Pols und Hans-Dieter Weichler vorbereitet wurde, soll dabei nicht nur eine Momentaufnahme sein, sondern soll auch für die kommende Spielserie 2018/2019 umgesetzt werden.