Dazu kommen natürlich auch die Mutterstuten aus bewährten Linien aller Blutrichtungen sowie einige Jungpferde, die bereits erste Erfolge auf Internationalem Schauboden nach Ströhen geholt haben. „Der Fohlenjahrgang 2018 lief zu unserer großen Freude sehr erfolgreich. Wir haben in diesem Jahr eine große Anzahl sehr hochqualitativer Fohlen bekommen“, freut sich Nils Ismer.

In dieser Saison ist der Tierpark Ströhen auch wieder einmal für einige Menschen zum neuen Zuhause geworden. So beispielsweise für Familie Errani aus Italien, die bereits in der dritten Generation mit ihren asiatischen Elefanten zusammenlebt. Die drei Elefantendamen Mala, Baby und Yumba genießen ihren täglichen Sparziergang mit Trainer Elvis durch den Park sehr und werden es sich nicht nehmen lassen, am Dienstag bei der Gestütsschau vorbeizuschauen, um sich den Zuschauern vorzustellen.

Auch die „RTL Supertalent“-Siegerin des Jahres 2017, Alexa Lauenburger, hat ihr Lager in Ströhen aufgeschlagen. Zusammen mit ihrer Rasselbande wird sie ein abwechslungsreiches, fröhliches Programm präsentieren – ein Spaß für die ganze Familie.

Insbesondere das junge Publikum kann sich auch auf die beiden angehenden Internetstars Laura Beuke und Paula Bornemann mit ihren Pferden Hörby und Dandy freuen. Im World Wide Web berichten die beiden täglich über die Arbeit und den Alltag mit ihren Vierbeinern und haben über die Zeit bereits eine große Fangemeinde für sich gewinnen können. In Ströhen zeigen sie jetzt eine bunte Mischung aus Bodenarbeit und Zirzensik, gepaart mit jeder Menge Tipps, Tricks und Erfahrungsberichten für alle Reitbegeisterten. Nach dem Auftritt von Laura Beuke und Paula Bornemann haben die Gäste die Möglichkeit, die beiden persönlich kennenzulernen, Fragen zu stellen oder einfach nur ihre Vierbeiner mit einer Karotte für den Auftritt zu belohnen.

„Drei wilde Pferde, 100 Tage und Tausend Herausforderungen“ – das ist ein einzigartiges, faszinierendes Projekt mit Pferdeausbilderin und Stunt-Reiterin Yvonne Gutsche. Ein Mustang aus den USA, ein Sportpferd aus der Thürengeti und ein Araber vom Gestüt Ismer: Yvonne Gutsche ermöglicht in ihrem Projekt dem Publikum besondere Einblicke in die Ausbildung dieser drei Pferde. Wie sie mit den Pferden arbeitet und welche Herausforderungen diese täglich erwarten, wird Yvonne Gutsche in einer einmaligen Präsentation den Zuschauern darstellen.

Arabische Vielfalt vermitteln die Kamele von der Kamelfarm Marquard. In einer beeindruckenden Vorstellung präsentiert Familie Marquard, wie Kamele als modernes, landwirtschaftliches Nutztier eingesetzt werden und damit das Leben der Menschen erleichtern können. Und wer schon immer einmal herausfinden wollte, wie Kamelmilch eigentlich schmeckt, kann nach der Vorstellung am Stand der Familie Marquard gerne einmal zum Probieren vorbeischauen.

Den Abschluss der Gestütsschau bildet wie immer die freilaufende Stutenherde mit den diesjährigen Fohlen. Ein Schaubild, bei dem nicht nur die Herzen der Pferdefreunde höher schlagen und das bei den Besuchern einmalige, beeindruckende Bilder hinterlässt.

Interessierte Besucher sollten sich einen Platz auf der Tribüne reservieren. Der Besuch des Tierparks ist im Eintrittspreis für die Gestütsschau enthalten, und Besucher können vor oder auch nach der Gestütspräsentation einen Spaziergang durch den Tierpark einplanen. Der Eintritt zur Gestütspräsentation eischließlich Tierparkbesuch beträgt für die Tribüne 18 Euro für Erwachsene und zwölf Euro für Kinder. Stehplätze kosten für Erwachsene 16 Euro und für Kinder zehn Euro. Reservierungen für Tribünenplätze werden unter der Telefonnummer 0 57 74 / 5 05 oder der E-Mail-Adresse info@ismer-stud.com entgegengenommen.