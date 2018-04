Die Hells Angels gelten als mächtigster Motorradclub der Welt, aber auch sie haben Konkurrenz. (ZDF / Hans-Jörg Reinel)

Schlägertypen, Waffenfreaks, Drogenhändler: Das Bild der hiesigen Rockergruppen, die auf ihren Motorrädern die Gegend unsicher machen, hat sich in der Öffentlichkeit seit Jahrzehnten kaum gewandelt. Schuld daran sind auch die oft tödlich endenden Konflikte, die Banden wie die Hells Angels und die Bandidos auf der Straße miteinander austragen. Dabei geht die Subkultur der Rocker weit über jene Klischees hinaus, wie nun eine dreiteilige Dokumentation aufklärt: Sie sind Geschäftsleute, besitzen Immobilien, handeln in der Lebensmittelbranche, führen Restaurants - und schaffen es nicht zuletzt auch, ihr lederbejacktes Outlaw-Image klug zu vermarkten. Allerdings: Gewalt ist und bleibt ein Markenzeichen - gerade migrantisch geprägte Gangs sorgen für Zündstoff. ZDFinfo zeigt alle drei Episoden der Doku am 28.5. ab 20.15 Uhr zur Samstagabend-Primetime.

Unter anderem durch Kultfilme wie „Easy Rider“ schwappte in den 70er-Jahren eine Subkultur aus den USA über den großen Teich, die bis heute tausende Anhänger hat: „Rocker“ vermitteln mit ihren Lederjacken und Bandanas, ihren Sonnenbrillen und Bärten, auf ihren Roadtrips mit glänzenden Harleys die männlich geprägte Ursehnsucht nach archaischer Freiheit.

Mitglieder des Motorradclubs "Hells Angels" sitzen auf ihren Motorrädern auf einer Straße in Kaiserslautern. (ZDF / Hans-Jörg Reinel)

Dass es dabei ziemlich hart zugehen kann, ist schon lange ein Allgemeinplatz. Rockergruppen formierten sich nach US-Vorbild, samt patriarchaler Rituale und illegaler Geschäftsgebaren. In welchen Businesses die Rocker genau tätig sind und wie sie sich selbst reproduzieren, zeigt der eindrückliche Dreiteiler am Beispiel der Hells Angels.

Die wohl bekannteste deutsche Gang steht im Mittelpunkt des ersten Teils „Rockerkrieg: Aufstieg der Hells Angels“ (20.15 Uhr). Die ursprünglich aus Hamburg stammende Rockergruppe ist seit langem in der ganzen Republik präsent - und traf bei der Ausweitung ihres Reviers auf zahlreiche Rivalen. Obwohl ihre Ausstrahlungskraft inzwischen fast zur Folklore geworden ist und mit dem Hauptfeind Bandidos Frieden geschlossen wurde, sehen sich die Mitglieder noch immer als „Gesetzlose“.

Es gibt Gemeinsamkeiten, die alle Rockergruppen verbinden: Für die Clans gelten ihre eigenen Regeln, und die "Rocker-Familie" steht über allem. (ZDF / Hans-Jörg Reinel)

Teil zwei der Doku zeigt unter dem Titel „Mord und Verrat“ ab 21 Uhr, wie brutal die Rockergruppen bisweilen mit Leuten aus den eigenen Reihen umgehen. Wer sich nicht an den strengen Kodex hält, wer aus egoistischen Motiven handelt, ist schnell unten durch. So erschien der Gießener Hells Angel Aygün Mucuk seinen Kollegen irgendwann zu zielstrebig und ehrgeizig - und wurde mit 17 Schüssen umgebracht.

Anschließend wagt die Doku im dritten Teil „Rockerkrieg: Neue Fronten“ (21.45 Uhr) einen Blick auf die Herausforderungen, denen sich klassische Rockergruppen wie die Hells Angels heute stellen müssen: Migrantisch geprägte Gangs streben nach Macht und Einfluss, vor allem im oft von Rockern bespielten Drogen- und Prostitutionsmilieu Die jungen Nachwuchsbanden nennen sich etwa United Tribuns, Mongols und Osmanen Germania - und kämpfen mit so harten Bandagen, dass die Auseinandersetzungen schon Tote forderten.