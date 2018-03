Auch Aufsitzrasenmäher können am Testtag begutachtet und zur Probe gefahren werden. (Cub Cadet)

Aus diesem Grund lädt Sudbrink Gartentechnik alle Gartenbesitzer am 7. April zu einem Testtag der Marke Cub

Cadet in der Lechterseite 1 in Lemwerder ein. Von 10 bis

16 Uhr können Interessierte alle Rasenmäherroboter, handgeführte Geräte oder Rasentraktoren des Herstellers ausprobieren, die vor Ort zur Verfügung stehen. Darüber hinaus können die Besucher zahlreiche weitere Angebote entdecken.

Mit dem Testtag möchten die Gartentechnikspezialisten ihren Kunden dabei helfen, das Produkt zu finden, das auch wirklich zum jeweiligen Bedarf passt. Die Spezialisten von Sudbrink Gartentechnik stehen den Besuchern deshalb auch gerne beratend zur Seite und begleiten die Tests mit Tipps, Tricks und fachkundiger Anleitung.

Sudbrink Gartentechnik, Telefon: 04 21 / 67 90 71. Weitere

Informationen im Internet: www.sudbrink-gartentechnik.de.