Out of Milk (Out of Milk)

Und doch: Eine Lücke bleibt. Denn trotz der penibel notierter Einkaufsliste fehlt etwas wichtiges; die Milch oder das Brot. Diese Situation hat wohl jeder schon einmal erlebt. Die App „Out of Milk“ (dt. „Die Milch ist alle“) soll für solche Fälle Abhilfe schaffen. Mit ihr können Nutzer nicht nur Einkaufslisten erstellen, sondern sich auch Notizen über den Stand ihrer Vorräte machen.

„Out of Milk“ ist kostenlos und läuft auf Android und iOs. Die Bedienung der App ist denkbar einfach: Nutzer können sich entscheiden, ob sie ihre Einkäufe, ihre Vorräte oder zu erledigende Aufgaben auflisten. Für jede dieser Optionen können sie ein separates Fenster öffnen. Je nach Bedarf können in die unterschiedlichen Spalten Lebensmittel oder Verpflichtungen eingetragen werden. Die eingetragenen Lebensmittel in den Listen werden von der App nach Kategorien sortiert: Eier und Molkereiprodukte, Obst und Gemüse oder Nudeln. Das erleichtert einen strukturierten Einkauf.

App Out of Milk (FR)

Von der Einkaufsliste können die gefundenen Artikel einfach in den Warenkorb verschoben werden. So können Nutzer am Ende ihres Einkaufes abgleichen, ob sie an alles gedacht haben. Wer möchte, kann außerdem Mengenangaben und Preise eintragen. Die App rechnet dann aus, wie viel der entsprechende Warenkorb kostet. Das ermöglicht schon zu Hause eine gute Planung des Einkaufes. Zusätzlich speichert die App alle Artikel in einer Chronik. Wer also regelmäßig die gleichen Produkte kauft, hat es einfach, eine neue Einkaufsliste zu erstellen.

In der Vorratsliste können Nutzer Artikel wie Mehl, Nudeln oder Zucker eintragen, die sie stets im Haus haben möchten. Hinter dem jeweiligen Namen können sie zwischen „voll“ oder „wenig“ wählen. Ist ein Produkt fast aufgebraucht, kann es angewählt und auf die Einkaufsliste übertragen werden. Sowohl die Einkaufs- als auch die Vorratsliste können mit anderen Nutzern geteilt werden. Außerdem können mehrere Listen angelegt werden, die unkompliziert benannt und angewählt werden können. Der einzige Nachteil der App ist die Barcode-Funktion: Damit sollen Produkte per Barcode eingescannt und so auf die Einkaufsliste gesetzt werden. Allerdings erkennt die App nicht jeden Artikel korrekt, und auch die Preise werden nicht automatisch übertragen.

Trotz kleinerer Funktionsmängel ist „Out of Milk“ ein nützliche und intuitive App, die den Einkauf merklich erleichtert.