Doch ist eine Brille heute mehr als eine einfache Sehhilfe, gleichzeitig fungiert sie als individuelles Modeaccessoire. Deshalb ist Optik für die Meisten ebenso wichtig wie Funktionalität. Das gilt auch für die Auswahl der Gestelle, denn Individualität steht auf der Wunschliste vieler Kunden weit oben.

All diese Ansprüche erfüllt Pro Optik Bremen Blumenthal. Seit sieben Jahren hat das Fachgeschäft seinen Standort an der Weserstrandstraße. Von dort aus versorgt das neunköpfige Team um Geschäftsführer und Augenoptikermeister Lars Schulze-Hornich seine Kunden mit modernen und hochwertigen Sehhilfen, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen. Die eingehende, persönliche Fachberatung gehört bei jedem Brillenkauf mit dazu und auch Serviceleistungen wie kostenlose Sehtests und die Anpassung von Brillen und Kontaktlinsen sind selbstverständlich. Neu im Team ab Oktober ist Tanja Rohmann-Knop, die seit 20 Jahren als Augenoptikmeisterin in Blumenthal bekannt ist. Sie ergänzt den Mitarbeiterstamm mit ihrer langjährigen Kompetenz. Damit befinden sich nun insgesamt drei Meister im Team von Pro Optik Blumenthal, was laut der stellvertretenden Geschäftsleitung Jeanette Marquardt für die hohe Beratungsqualität des Fachgeschäfts spricht.

Seinen Geburtstag möchte Pro Optik Blumenthal gemeinsam mit seinen Kunden feiern und hat sich dafür einiges ausgedacht. So wird es in der ersten Oktoberwoche zahlreiche Angebote rund um die Themen Brillen und gutes Sehen geben. Bei der Aktion gewährt Pro Optik 50 Prozent Rabatt beim Kauf von Gläsern für die Fern- oder Weitsicht und 30 Prozent auf alle Gleitsichtgläser. Auch wird es ein großes Gewinnspiel für die Kunden geben, bei dem Preise in einem Gesamtwert von 10 000 Euro im Topf sind. Darunter sind kleine Gewinne ebenso wie Gutscheine im Wert von bis zu 50 Prozent auf den Kauf einer neuen Brille. Wer mitmachen möchte, erhält dazu die gesamte erste Oktoberwoche Gelegenheit. Die Gewinner werden per Glücksrad ermittelt, das jeder Kunde drehen darf. Und auch auf ein Glas Sekt zur Feier des siebten Geburtstags kann sich jeder Kunde freuen.

Pro Optik Augenoptik Fachgeschäft GmbH, Weserstrandstraße 5, 28779 Bremen. Telefon 04 21 / 60 10 36, E-Mail: bremen-blumenthal@prooptik.de. Weitere Informationen zum Unternehmen gibt es auch im Internet unter www.prooptik.de. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 9 bis 18.30 Uhr sowie Sonnabend von 9 bis 14 Uhr.