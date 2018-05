Die 42 Kinder der Fuchs- und Eichhörnchengruppe im Alter von drei bis sechs Jahren bekamen ein vielfältiges Programm geboten. So stellten die Kinder beispielsweise Joghurt für das gemeinsame Frühstück her, karamellisierten Haferflocken mit Honig, schnitten Obst, bastelten Kuh-Masken und sangen Kuh-Lieder. Es wurde natürlich auch vielen verschiedenen allgemein interessanten Fragen nachgegangen: Woher kommt die Milch? Was frisst die Kuh? In welchen Produkten steckt Milch?

Highlight der Projektwochen war laut Auskunft der Erzieherin Imke Behrens der Ausflug ins Bauernhof-Klassenzimmer mit direktem Blick auf den laufenden Betrieb in der Hofmolkerei Kück. Von diesem Hof in Gnarrenburg bekommt auch die Kita am Wurth Wald ihre Milch geliefert. Am beliebtesten bei den Kindern waren bei dieser Gelegenheit ganz eindeutig die frisch geborenen Kälber. Außerdem wurde sich unter anderem mit der Futterherstellung auseinandergesetzt, der Hof erkundet sowie aus Sahne Butter hergestellt und verkostet. Das Motto des Klassenzimmers vor Ort – „Sehen, Entdecken, Verstehen“ – wurde gut und kindgerecht umgesetzt, da waren sich alle Erwachsenen einig, erzählte Meyer.

Auch die Hortkinder der Kita besuchten das Bauernhof-Klassenzimmer einen Tag später. Allerdings konnten die sechs- bis zehnjährigen Kinder natürlich schon ein wenig mehr mit anpacken und Futter zu den Kühen schaufeln. Leider verpassten sie dabei ganz knapp – nur um 20 Minuten – die Geburt eines Kälbchens. „Die Fruchtblase konnten wir noch sehen“, so Meyer.

Zum Ende gab es schließlich ein großes Projektabschlussfest für die gesamte Kita. Die Kinder stellten dabei Milchshakes her, konnten eine Kuhattrappe melken, rund um die Kuh Verschiedenes basteln, Stroh um die Wette schaufeln und nicht zuletzt ein leckeres Buffet aus Milchprodukten genießen, zu dem alle Teilnehmenden etwas beigetragen hatten. Insgesamt war es nach einhelliger Meinung aller großen und kleinen Beteiligten ein tolles Projekt, an dem die Kinder sehr viel Freude hatten.