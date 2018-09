30 Uhr ein Fachvortrag über atmosphärische Phänomene gehalten. Referent ist Michael Theusner aus Bremerhaven. Der Eintritt dazu ist frei.

Der Meteorologe und Hobby-Astronom wird in seinem Gastvortrag auf die Erdatmosphäre eingehen, die für das sogenannte Seeing verantwortlich ist. In der Astronomie ist das Seeing (aus dem Englischen übersetzt: Sehen) sowohl die Tatsache als auch das Maß der Bildunschärfe durch Luftunruhe. Bei visueller Beobachtung im Teleskop äußert sich das Seeing durch rasches Hin-und-Her-Tanzen eines Sterns im Bruchteil von Sekunden, bei manchen Wetterbedingungen auch durch ein verschwommenes Bild. In der Astrofotografie vergrößert das Seeing das fast punktförmige Sternscheibchen je nach Dauer der Belichtungszeit. Daher ist ein Hobby-Astronom immer an möglichst geringen Bildunruhen während seiner Beobachtungs- oder Belichtungszeit interessiert.

Michael Theusner ist seines Zeichens Meteorologe und kann daher die Luftschichten exzellent beurteilen. Das Hautproblem ist dabei, dass Luftschichten unterschiedliche Temperatur besitzen. Zusätzlich bewegt sich die Luft selbst auch noch. Leuchtende Nachtwolken zeigen diese Luftbewegung in den Sommermonaten sehr schön an und bieten interessante Fotomotive. Verschiedene atmosphärische Grenzschichten erzeugen Turbulenzen (Wirbelbildungen) und werden von höheren Schichten in die unteren abgegeben. Zusätzlich gibt es in jeder Höhe unterschiedliche Jetstreams (Luftbewegungen).

Es muss daher letztendlich für die Beurteilung des Seeings die gesamte Atmosphäre berücksichtigt werden: Je flacher der Winkel, desto größer sind die Seeing-Effekte. Dies lässt sich besonders bei Sternen geringer Horizonthöhe selbst beobachten, da diese zu funkeln scheinen. Ein ähnliches Phänomen kann man in diesem Jahr an den Planeten beobachten, da diese sehr tief stehend über den Himmel wandern.

Aus diesem Grund benötigt ein Hobby-Astronom auch möglichst genaue Wetter- beziehungsweise Seeing-Vorhersagen, damit ein Beobachtungsabend erfolgreich geplant werden kann. Denn nichts ist ärgerlicher, als sein Equipment wieder abzubauen, nachdem man es mühevoll nach draußen geschleppt hat. Welche Wetterdienste man hierbei benutzen sollte und wie lange im Voraus Wettervorhersagen heutzutage gemacht werden können, wird in Michael Theusners Vortrag bei der Astronomischen Vereinigung Lilienthal genauso erläutert wie die zunehmende weltweite Klimaveränderung.

Im Anschluss an den Vortrag bietet die AVL bei klarem Himmel Beobachtungen in der vereinseigenen Sternwarte an.