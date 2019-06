Die beiden Dachdeckermeister Olaf Raht und Stefan Langer sorgen gemeinsam für reibungslose Abläufe bei jeglichen Bauvorhaben. (Olaf Rath und Rath Bedachungen, Rath Bedachungen)

Erstklassige Fachberatung, technisch hervorragende Handwerksarbeit sowie einen Rundumservice für Bauvorhaben in Bremen und umzu – dafür steht der Blumenthaler Fachbetrieb Rath Bedachungen seit 30 Jahren. Während andere Handwerksfirmen wegen mangelnder Nachfolger trotz prall

gefüllter Auftragsbücher schließen müssen, hat Firmengründer Olaf Rath alles unter Dach und Fach. Im April hat er seinen Betrieb an neue Inhaber übergeben.

Um die Unternehmensnachfolge langfristig zu sichern, hat Olaf Rath den Fachbetrieb an der Heid-

lerchenstraße 8b an den Zimmerermeister Klaus Schneider und den Zimmerer Dieter Bening

veräußert, die nun die Geschäftsführung inne haben.

„Für die Kunden ändert sich

dadurch nichts. Unser Anspruch ist es nach wie vor, Werte zu schaffen. Und deshalb liefern wir beste

Qualität zu einem seriösen Preis“, sagt Dachdeckermeister Olaf Rath. Er selbst ist ebenfalls wie gewohnt in dem Betrieb als leitender Handwerksmeister tätig. Zusammen

mit dem Dachdeckermeister und

Betriebsleiter Stefan Langer sowie Birte Adrian aus der Buchhaltung sorgt er für reibungslose Abläufe bei jeglichem Bauvorhaben.

„Wir erledigen sämtliche Ar-

beiten rund ums Dach – ob eine kleine Reparatur für einen Privatkunden oder das Eindecken einer ganzen Häuserzeile für gewerb-

liche Auftraggeber“, fasst Meister Stefan Langer zusammen. Tradi-

tionelle Handwerkskunst und technische Innovationen greifen dabei ineinander. Der Betrieb ist ebenso der richtige Ansprechpartner für eine energetische Sanierung des Daches nach aktuellen Umweltschutzstandards wie für Arbeiten gemäß den strengen Anforderungen des Denkmalschutzes.

Im Jahr 2018 deckten Fachleute der Blumenthaler Firma etwa das Dach einer historischen Villa im eleganten St. Magnus mit Schindeln ein. „Dafür haben wir den

Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege erhalten“, freut sich Olaf Rath. Bremens Bürgermeister Carsten Sieling verlieh die Auszeichnung zusammen mit dem

Präsidenten des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks ZDH, Hans Peter Wollseifer, und Steffen Skudelny, Vorstand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, in der Oberen Rathaushalle. Der von der Stiftung gemeinsam mit dem

Zentralverband gestiftete Preis wird jährlich in zwei Bundes-

ländern an private Eigentümer

verliehen, die bei der Bewahrung ihres Denkmals in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Handwerk Herausragendes geleistet haben.

Zur breiten Dienstleistungs-

palette gehören außerdem Ar-

beiten an Steil- und Flachdächern vom Eindecken über Wärmedämmung bis zu Reparaturen, Wartung und Inspektion, Bauklempnerei, Dachbegrünung, Bauwerksabdichtung durch Isolierung des Mauerwerks, Einbau von Velux-Dachfenstern sowie Zimmererarbeiten rund um das Dach: Schalungen,

Lattungen, Holzverkleidungen, Fertigung des kompletten Dachstuhls, Bau von Balkonen, Dach-

terrassen, Erkern, Carports und Vordächern.

Zwölf Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen, das an der

Heidlerchenstraße 8b, zentral im Blumenthaler Gewerbegebiet ansässig ist. Außerdem engagiert sich die Firma schon seit Jahren für den Nachwuchs. Zum Herbst ist wieder ein Ausbildungspatz zum Dachdecker frei.

Die Rath Bedachungen GmbH an der Heidlerchenstrasse 8b, 28777 Bremen ist erreichbar unter Telefon 04 21 / 60 07 080 oder per E-Mail an info@rath-

bedachungen.de. Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.rath-bedachungen.de.