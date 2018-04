Petra Schwarting bietet in ihrem Fachgeschäft vielfältigen Maler- und ­Renovierungsbedarf. (Kristina Bumb)

Dort gibt es alles, was Privatleute und Profis zum Renovieren brauchen.

Wand- und Abtönfarben, ­Lacke, Holzschutzlasuren, Pinsel, Rollen, Kleister, Tapeten, Stuckornamente, Designvinylbeläge – es gibt fast nichts an Renovierzubehör, was es in ­Petra Schwartings Laden nicht gibt. „Wenn doch etwas nicht vor­rätig ist, können wir es innerhalb von 24 Stunden bestellen. Bei einer Order bis 9 Uhr morgens wird das Produkt sogar noch am ­selben Tag geliefert“, sagt die Fachfrau, die das Geschäft für Heimwerker und Profis am ­Königsbergerweg 12 in Ganderkesee seit 18 Jahren betreibt.

Reiner Schwarting und seine Ehefrau Petra arbeiten bei der Kundenberatung gerne zusammen. (Kristina Bumb)

Während sie in einem Raum des Ladens eine große Auswahl Farben bereithält, befinden sich im anderen Raum zahlreiche ­Musterbücher für Tapeten und Bodenbeläge. Sie nimmt sich gerne Zeit, mit den Kunden durch die großformatigen Kataloge zu blättern und gibt Tipps für die richtige Auswahl. Neu im Sortiment sind Plisseejalousien für die einfache Selbstmontage, die sich in vielen Mustern und Farben zeigen: von blauen Streifen bis zum klassischen Beige.

Das Fachgeschäft und der Meisterbetrieb ihres Ehemannes Reiner Schwarting sind übrigens beide am selben Standort am ­ansässig. „Die Syner­gieeffekte sind natürlich toll“, sagt Petra Schwarting. Denn ­zusätzlich zum umfangreichen Sortiment kann sie den Kunden die

kostenfreie Beratung durch den Fachmann Reiner Schwarting anbieten. „Insbesondere wenn es um ­exakte Quadratmeter für Tapeten und Fußbodenbeläge geht, muss das Team erst den Kunden vor Ort besuchen. Man kann die Kosten natürlich grob abschätzen, aber diese sind auch von den räumlichen Gegebenheiten, den nötigen Vorbereitungsarbeiten und dem zwangsläufigen Verschnitt abhängig“, sagt sie. „Auch wenn die Fragestellungen der Kunden sehr ­speziell sind oder Probleme mit Schimmel und Feuchtigkeit ­bestehen, ist das eine gute ­Möglichkeit“, schildert sie.