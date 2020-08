Bei "Let's Dance" trat Tijan Njie mit der österreichischen Tänzerin Kathrin Menzinger an. (2020 Getty Images/Joshua Sammer)

„Wieder alles richtig gemacht“ - mit diesen ironischen Worten kommentierte Tijan Njie einen Post auf Instagram. Am Montag veröffentlichte der 28-Jährige in einer Story ein Foto von sich mit Armschlinge. Außerdem versah er das Bild mit dem Hashtag „Lifegoals“.

Wenig später ergriff seine Serien-Kollegin Julia Wiedemann (24) das Wort. Die Darstellerin der „Lucie Ziegler“ erklärte: „Hallo liebe Leute. Ich übernehme heute die Story für Tijan. Er kann nicht sprechen, weil er sich sehr doll an der Schulter verletzt hat. Doof muss man sein.“ Sie ergänzte: „Wir proben jetzt und haben es gleich geschafft.“

Inzwischen hat sich auch Njie selbst zu seiner Verletzung geäußert: Am Dienstagvormittag postete er ein weiteres Video in seiner Story. Darin gibt er seinen Fans ein kurzes „Update“: „Ja, es ist wieder die Schulter.“ Zweimal sei sie ihm schon während seiner Teilnahme an der RTL-Show „Let's Dance“ herausgesprungen. Nun sei es beim Laufen am Sonntag erneut passiert. Seine Fans kann er dennoch beruhigen: Es gehe ihm besser, als es aussehe. Die Schiene solle seine Schulter lediglich entlasten. Beim Sport sei er allerdings etwas eingeschränkt. Trotzdem bleibt er optimistisch: „Ich kann lachen, bin positiv eingestellt“.

Seit 2018 spielt Tian Njie in der RTl-Daily „Alles was zählt“ die Rolle des Moritz Brunner. Bei „Let's Dance 2020“ schied der gebürtige Herforder kurz vor dem Halbfinale aus.