Das Garten- und Zoocenter Wassenaar bietet ein vielfältiges Angebot. Die geschulten Mitarbeiter beraten kompetent und freundlich. (Garten- und Zoocenter Wassenaar)

Pflanzenschutz-Fachberatung

Am Donnerstag, 7. Juni, findet von 10 bis 17 Uhr eine Pflanzenschutz-Fachberatung mit Unterstützung der Firma Scotts Celaflor statt. Das Unternehmen ist spezialisiert in den Bereichen Pflanzenschutz, Düngung und Pflanzenpflege.

Marc Schmidt, Experte der Firma Scotts Celaflor steht den Kunden kompetent Rede und Antwort. Mitgebrachte Pflanzenproben werden gezielt kontrolliert. Sollten Schäden diagnostiziert werden, gibt es Empfehlungen zur Verbesserung und weiteren Pflege. Dieser Service ist kostenlos und wird selbstverständlich auch regelmäßig an anderen Tagen von den Wassenaar-Profis angeboten.

Rosen-Experten-Tipps

Nico Becker ist beim Garten- und Zoocenter Wassenaar in Bremen-Grambke Experte in Sachen Gartenpflege und Pflanzenschutz. (Garten- und Zoocenter Wassenaar)

Angebote zu den Experten-Tagen

Damit Rosen in ihrer ganzen Pracht im Sommer blühen, brauchen sie eine gute Pflege – egal, ob Beet-, Strauch- oder Kletterrosen. Welcher Standort ist der richtige? Wie sollte der Boden beschaffen sein? Wie beugt man bei den sensiblen Blumen Pilzbefall vor? Welche Pflege benötigen die einzelnen Sorten? Diese und viele weitere Fragen beantwortet Norbert Miehe, Experte der Firma Rosen-Tantau, einer der größten Rosenzüchter Deutschlands. Er gibt am Samstag, 16. Juni, von 10 bis 17 Uhr im Garten- und Zoocenter Wassenaar die entscheidenden Tipps zur Pflanzung und dazu, wie man sich anschließend am besten um die „Königin der Blumen“ kümmert.

Zudem können sich die Kunden über besondere Angebote freuen. Verschiedene Sorten Kletterrosen gibt es für 7,99 statt 11,99 Euro im Sieben-Liter-Container. Außerdem sind zahlreiche Arten von Gräsern günstiger. Der Topf kostet 3,99 statt 5,99 Euro.

Neu bei Wassenaar!

Das Gartenenter präsentiert sich den Besuchern als Oase. (Garten- und Zoocenter Wassenaar)

Wer eine größere Menge an Schnittblumen zum Selbstbinden, Dekorieren oder Verschenken benötigt, kann darüber hinaus ab sofort von den neuen Mengenpreisen profitieren.

Zum kleinen Preis gibt es zum Beispiel Gerbera und Chrysanthemen. Der Preis für ein Bund beträgt 2,99 Euro für drei 6,99 und für fünf 9,99. Besonders günstig sind auch je nach Bundgröße Rosen, Edelnelken (von 5,99 bis 21,99 Euro) sowie Alstromerien, also exotische Schnittblumen, und Edel-Nelken (3,99 bis 14,99 Euro).

Fachkundig und kundenfreundlich

Das Garten- und Zoocenter Wassenaar in Bremen-Grambke ist der fachkundige Ansprechpartner in den Bereichen Schnittblumen und Topfpflanzen, Gartenmöbel, Grillgeräte, Kleintierbedarf sowie Accessoires rund um Haus und Garten. Kunden finden dort dazu alles, was das Herz begehrt. Großen Wert legen die Mitarbeiter auf eine umfassende und kompetente Fachberatung sowie einen zuverlässigen Kundenservice.

Hier finden Sie Wassenaar

Die Filiale in Bremen-Grambke hat ihren Sitz Auf den Delben 27. Geöffnet ist sie montags bis samstags von 8.30 bis 19 Uhr und sonntags von 10 bis 13 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter www.wassenaar.de sowie bei Facebook unter den Suchbegriffen Wassenaar, Living, Garden.