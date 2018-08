Denn das Markenzeichen des in Emden beheimateten Quartetts ist nicht nur die plattdeutsche Sprache, sondern auch durchweg Songs aus eigener Feder. Und das ist in einer von Cover-Bands dominierten Musikszene keine Selbstverständlichkeit mehr. Am Donnerstag, 23. August, präsentieren Pier 104 ihre Musik um 19 Uhr im Garten von Fritz und Zita Hobbensiefken in Immer. Das Künstlerehepaar öffnet seinen Garten erstmals für ein Konzert im Rahmen des Gartenkultur-Musikfestivals.

Rietmann gehört ebenso wie seine Mitstreiter Wolfgang Casper (Gesang, Gitarre) und Werner Irmer (Gesang, Gitarre) zu den Urgesteinen der ostfriesischen Mucker-Szene und ist seit Jahrzehnten in verschiedenen Formationen aktiv. Die Pier-104-Geschichte begann Mitte des Jahres 2011 mit zwei plattdeutschen Songs aus der Feder von Wolfgang Casper. Irmer und Rietmann waren begeistert, und Anfang 2012 stieß dann noch Profi-Schlagzeuger Mathias Diesel zur Band. Seitdem spielen Pier 104 in unveränderter Besetzung. Bislang hat die Formation zwei CDs veröffentlicht: Nach dem Debütalbum „Platt is Wat(t)“ 2012 folgte im April 2015 die Unplugged-Produktion „Sünner Kabels – Dübbelt Spaß“. Seit etwa einem Jahr basteln Pier 104 an ihrem dritten Album, das am 19. Oktober erscheinen soll, sodass der Drei-Jahres-Rhythmus für ein neues Album gewahrt bliebe. Erneut ist jeder Ton selbst produziert.

Im Garten von Fritz und Zita Hobbensiefken wird die Band ihr Unplugged-Programm spielen: Insbesondere Songs wie „Hau wech is Tango“, „Frolü sünd anners“ oder „Daar kümmer di man neet um“ überzeugen auch mit Singer-/Songwriter-Qualitäten. Tickets zum Preis von zwölf Euro im Vorverkauf gibt es bei der Regio-VHS, Telefon 0 42 22 / 4 44 44.