Osterholz-Scharmbeck

Allwetterbad am Feiertag geöffnet

Osterholz-Scharmbeck. Spaß im Wasser und Erholung in der Sauna gibt es im Allwetterbad Osterholz-Scharmbeck, Am Barkhof 12, auch am Feiertag, Mittwoch, 3. Oktober.