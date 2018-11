November, geschlossen. In der dazwischen liegenden Woche werden umfassende Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt werden. Das Bistro Bocadillo und der Massage-Bereich sind für gebuchte Veranstaltungen und nach Terminabsprache geöffnet.

„Einfache Hallenbäder können solche Tätigkeiten in der mehrwöchigen Sommerpause durchführen. Unser einmaliges Cabrio-Bad hatte in diesem Supersommer einen riesigen Gästezulauf. Jetzt müssen wir an unsere technischen Anlagen für diese Routinearbeiten ran. Das geht leider nicht während des normalen Betriebs“, erklärt Badbetriebsleiter Torsten Stelljes. Sein Team und die beauftragten Fachfirmen haben ein volles Arbeitsprogramm während der nur einwöchigen Schwimm- und Saunapause.

Am Montag, 19. November, öffnet das Allwetterbad dann wieder wie gewohnt ab 6.30 Uhr für die Frühschwimmer.