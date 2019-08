Denise Richards erzählte in einem Podcast von einem ganz besonderen Erlebnis mit ihrem Ex-Mann Charlie Sheen: Der Schauspieler kam mit einer Prostituierten zum Familienessen. (2019 Getty Images / Pascal Le Segretain)

Denise Richards, Ex-Frau von Schauspieler Charlie Sheen, hatte es nicht immer leicht mit ihrem ehemaligen Gatten. Das beweist nun auch eine Anekdote, welche die Schauspielerin im Podcast „Daddy Issues“ zum Besten gab.

Richards schilderte in dem Beitrag, wie Sheen eines Tages einen besonderen Gast zum Thanksgiving-Dinner mitbrachte. Zu diesem Zeitpunkt waren Richards und Sheen bereits getrennt. Der „Two and a half Men“-Star teilte seiner Ex-Partnerin gleich bei seiner Ankunft mit, dass er eine Prostituierte dabei habe. Aber sie bleibe während des Essens einfach im Auto auf der Auffahrt sitzen. Das habe Denise Richards als gute Gastgeberin allerdings nicht zulassen können, wie sie lachend erzählt - und lud sie zum Essen ins Haus ein. „Wir sagten den Kindern einfach, dass sie eine Assistentin von Charlie war“, erklärt Richards weiter.

Charlie Sheen war von 2002 bis 2006 mit Denise Richards verheiratet. (MJ Kim/Getty Images for RMCC)

„Ich glaube, da stimmt etwas nicht“

Während des Dinners nahm dann allerdings der Vater von Denise Richards neben der Dame Platz - und versuchte als Gentleman Konversation mit ihr zu betreiben. Doch vergeblich, Charlie Sheens „Assistentin“ sagte kein Wort. „Ich glaube, da stimmt etwas nicht mit dieser Frau“, nahm Irv Richards seine Tochter zur Seite. Er versuche, freundlich zu sein, doch von ihr käme keine Reaktion.

Also verriet Denise Richards, um wen es sich bei der Dame handelte. „Dad, sie ist eine Nutte. Stelle ihr am besten keine Fragen.“ Nach einem kurzen Überraschungsmoment reagierte ihr Vater dann doch sehr entspannt. „Dieser Charlie. Aber es war sehr nett von dir, sie zum Essen einzuladen.“

Denise Richards hatte diese Geschichte zuvor bereits in der Reality-Show „Real Housewives of Beverly Hills“ geschildert. Charlie Sheen bestätigte im Anschluss daran gegenüber dem US-Magazin „People“, dass die Geschichte komplett der Wahrheit entspräche. Das Statement, das Sheen durch seinen Agenten übermitteln ließ, war in Gedichtform verfasst. Dieser Charlie.