Tennis-Herren 55 des TC Oyten ohne Punktverlust

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Als Meister in die Nordliga

FR

Oyten. Nach einer starken Saison sicherte sich die Herren-55-Mannschaft des TC Oyten die Meisterschaft in der Oberliga. Ohne Punktverlust wurde der als Saisonziel ausgegebene Aufstieg in die Nordliga, die zweithöchste deutsche Spielklasse in der Altersklasse 55, erreicht.