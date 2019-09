Alte Bekannte treten mit ihrem A-capella-Gesang in die Fußstapfen der Wise Guys. (Band)

November, in der Music Hall zu Gast. Die Nachfolgeband der Wise Guys besitzt bereits jetzt eine große Fangemeinde, aber auch alle, die das erste Mal auf einem Konzert der Combo sind, können sich auf einen kurzweiligen Abend freuen.

Im Mittelpunkt der Tour stehen die Songs der neuen CD, aber auch die beliebtesten Hits der ersten CD. Perlen der Wise Guys dürfen ebenfalls nicht fehlen. Dazu kommen Coverversionen berühmter Songs mit zum Teil neuen Texten aus der Feder von Daniel „Dän“ Dickopf, der als Ex-Frontmann der Wise Guys auch bei Alte Bekannte textlich vorangeht. Seine Kompositionen und die seiner Kollegen Clemens Schmuck, Ingo Wolfgarten und Nils Olfert garantieren eine musikalische Bandbreite, die ihresgleichen sucht. Björn Sterzenbach, der Fünfte im Bunde, brilliert auf der Bühne zudem als Bassist und überzeugt als Moderator.

Das Konzert von Alte Bekannte am Freitag, 1. November, startet um 20 Uhr. Tickets gibt es in der Music Hall oder beim OSTERHOLZER KREISBLATT, Bördestraße 9, in Osterholz-Scharmbeck.