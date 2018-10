Seit der ersten Folge der Hörspielserie bilden die Sprecher die Stammbesetzung.

Erste Erfahrungen als TV-Darsteller sammelte der gebürtige Berliner Rohrbeck als Kind bei der Sesamstraße. Der Schauspieler stand bereits auf vielen Theaterbühnen und schlüpfte in zahlreiche TV-Rollen. Er sprach Hauptrollen in „E.T.“ und „Verrückt nach Mary“ und leiht Ben Stiller seine Stimme. Der kreative Kopf übernimmt zudem bei der Synchronisation die Verantwortung als Regisseur der Sprachaufnahmen, unter anderem bei „ The Green Mile“, „Rush Hour“ und „Notting Hill“.

Wawrczeck wurde in Dänemark geboren und ließ sich in Hamburg, Wien und New York zum Schauspieler ausbilden. Seine jugendlich klingende Stimme kennen Fernsehzuschauer unter anderem aus der Sitcom „King of Queens“, in der Wawrczeck die Rolle des Spence Olchin synchronisiert.

Wie Rohrbeck wurde Fröhlich in Berlin geboren. Schon mit acht Jahren sprach er seine ersten Hörspielrollen. Fröhlich schrieb zudem mehrere Fernsehdrehbücher, darunter für die TV-Kinderserie „Siebenstein“.