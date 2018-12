Haltungs- und Fütterungsfragen standen im Mittelpunkt der Gespräche.

Die GEH-Regionalgruppe, zuständig für die Landkreise Cuxhaven, Osterholz, Rotenburg, Stade und Verden sowie die Städte Bremen, Bremerhaven und Cuxhaven, hat in diesem Jahr zahlreiche Gespräche mit Landtagsabgeordneten und zuletzt mit Minister Olaf Lies geführt. Auch ein Besuch der Plattenkiste bei NDR 1 gehörte dazu. Ziel war immer, auf die besondere Gefährdung alter Haustierrassen durch Wolf, Einstallung, Keulung und Seuchen hinzuweisen. Einige Rassen sind in ihrem Bestand extrem gefährdet.

Heftig kritisiert wurde, dass bei der öffentlichen Diskussion die Bedeutung der Hobby- und Kleinhalter für den Erhalt vor allem alter Rassen nicht berücksichtigt wird. Fast 80 Prozent des Schafbestandes in Niedersachsen sind bei Hobby- und Kleinhaltern angesiedelt. Erst jetzt weitet das Land die Förderung für wolfsabweisenden Herdenschutz auch auf den vorgenannten Kreis aus.

Recht ausführlich wurde die Auswirkung der Dürre besprochen. Übereinstimmend wurde festgestellt, dass die alten Rassen auf die Dürre hervorragend reagiert hätten. Fleischschafe hätten dagegen weniger positiv reagiert. Hühner hätten im Vergleich zum Vorjahr weniger Eier gelegt und die Mauser habe früher eingesetzt. Beklagt wurde die zunehmende Bürokratie. So müssten zum Beispiel bei Ersatzbeschaffungen von Netzen drei Angebote eingeholt werden.

Im kommenden Jahr wird die GEH-Regionalgruppe Elbe-Weser-Dreieck wieder regelmäßige Treffen durchführen. Auf verschiedenen Veranstaltungen in der Region wird die GEH mit Informationsständen und Tieren vertreten sein. Das nächste Treffen findet am Sonntag, 24. März, um 14 Uhr in Bremen statt. Für 2019 wünscht die GEH-Regionalgruppe weitere Mitstreiter, die sich für den Erhalt alter und gefährdeter Haustierrassen einsetzen wollen, und vielleicht Sponsoren, damit die Gruppe Flyer, Informationsmaterial und einen Info-Stand anschaffen kann. Kontakt gibt es über den Sprecher Wolfgang M. Schüßler unter Telefon 0 47 45 / 911 43 04.