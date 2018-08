Schließlich haben sie bereits einige Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte auf dem Buckel. Nicht selten passiert es jedoch, dass die alten Schmuckstücke regelrecht „kaputtgepflegt“ werden.

Soll wertvolles Mobiliar langfristig gut erhalten bleiben, ist es in erster Linie wichtig, dass Reinigungs- oder Pflegemittel zur Oberflächenbeschaffenheit passen. Gewachste Möbelstücke – wie englische Antiquitäten sowie Mobiliar aus Weichholz – etwa sind relativ anspruchslos. Zur normalen Pflege reicht es generell aus, das Holz mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch abzuwischen. Bei intensiverem Gebrauch sollte der Wachsüberzug regelmäßig erneuert werden. Bei Möbeln, die mit Schellack überzogen sind, genügt ebenfalls das Abwischen mit einem weichen, feuchten Tuch. Destilliertes Wasser ist dabei die beste Option, da es frei von Stoffen ist, die das Harz zerstören können. Kleiner Tipp: Nicht zu feucht wischen und sofort nachtrocknen. Geölte Möbelstücke sollte man in regelmäßigen Abständen mit einem passendem Möbel-

öl behandeln. Das Öl zieht in die Poren des Holzes ein und macht es widerständig.

Mit dem richtigen Aufstellen des Mobiliars lassen sich bereits im Vorfeld Schäden vermeiden. So sollten Antiquitäten zum Schutz vor Ausbleichen nie im direkten Sonnenlicht stehen. Zwischen Möbel und Wand sollte zudem immer ein kleiner Belüftungsspalt verbleiben. Auch darf sich der Stellplatz nicht zu nah an Heizungen oder Öfen befinden. Dies begünstigt ebenfalls die Bildung von Schimmel.