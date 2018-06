Unter der Leitung von Elisabeth Geppert singen und spielen die Kinder des Felicianus-Kinderchores Weyhe in bunten Kostümen die spannende biblische Geschichte von dem blinden Bettler Bartimäus.

Der ursprünglich aus dem Markusevangelium stammende Text wird dabei in die heutige Zeit übertragen. Bartimäus ist ein fußballbegeisterter Junge, doch eines Tages trifft er den Ball nicht mehr und wird von seinen Fußballkollegen gehänselt und geärgert. Nur seine gehbehinderte Freundin Ava hält zu ihm. Als Bartimäus ganz erblindet, muss er zum Betteln auf die Straße und ist auf die Almosen der Passanten in Jericho angewiesen. Doch da gibt es ja noch die pfiffigen Maulwürfe, die sich ständig einmischen und Bartimäus‘ Leben kommentieren und ein wenig aufmuntern.

Das Musical „Bartimäus – ein wunderbarer Augenblick“ berührt Themen wie Mobbing, Behinderung und Ausgrenzung, die bis heute nichts von ihrer Aktualität verloren haben. Doch die Geschichte um die Beziehung zu Ava und die Begegnung mit Jesus erzählt auch von Freundschaft, Vertrauen und Respekt.

Die Lieder sind äußerst fetzig und eingängig. Zu den Lieblingsliedern der Kinder gehören „Die Farben des Lebens“, „Durchblicker“ und das Maulwurflied. „Verpassen Sie nicht dieses unterhaltsame Konzert für die ganze Familie. Kommen Sie einfach vorbei“, lädt Elisabeth Geppert ein.

Die aufführenden Kinder werden musikalisch begleitet von Dagmar Ludwig am Saxofon, Hanno Janssen am Schlagzeug, Mario Emde am Bass und Jin Huang am Klavier. Eintrittskarten sind an der Abendkasse am Sonnabend ab 16.15 Uhr für acht Euro erhältlich. Die Plätze sind nicht nummeriert. Kinder und Jugendliche haben zur Aufführung des Musicals freien Eintritt.